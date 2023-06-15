NVIDIA представит GeForce RTX 4060 уже 29 июня

Компания NVIDIA официально объявила дату релиза видеокарты GeForce RTX 4060 (без индекса Ti в названии) — это произойдёт 29 июня. И инсайдеры уже заявили, что RTX 4060 — среднебюджетный вариант от компании NVIDIA в ценовой категории до 300 долларов, который будет бороться за место среди лучших графических карт начального уровня, постепенно вытесняя видеокарту RTX 3060 и конкурируя с новым решением AMD Radeon RX 7600. RTX 4060 станет одной из первых по-настоящему доступных графических карт RTX 40-й серии от NVIDIA для широкой аудитории, хотя на самом деле цена в 300 долларов не кажется такой уж невероятно низкой. Графический процессор будет иметь 24 SM, 3072 ядра CUDA, 24 МБ кэш-памяти L2, 115 Вт TGP и 8 ГБ памяти GDDR6, работающей на ширине шины 128 бит.

Согласно первым бенчмаркам от NVIDIA, RTX 4060 будет оптимальным обновлением для владельцев серии RTX 2060, так как в итоге эта карта даже будет превосходить по производительности модель RTX 3060 Ti. Графики NVIDIA сообщают, что RTX 4060 будет в 1,15 раз быстрее RTX 3060 Ti и в 1,6 раза быстрее RTX 2060 Super. Но при включённой технологии DLSS 3 производительность значительно возрастает — новинка будет уже в 2,6 раза мощнее по сравнению с RTX 2060 Super. Однако мы предполагаем, что эти цифры представляют максимальный потенциал производительности, который предложит RTX 4060 по сравнению с графическими картами предыдущего поколения. Стоит напомнить, что недавно журналисты в ходе тестов обнаружили, что RTX 4060 Ti в некоторых играх даже проигрывает по производительности RTX 3060 Ti.