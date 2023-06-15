NVIDIA представит GeForce RTX 4060 уже 29 июня

Согласно первым бенчмаркам от NVIDIA, RTX 4060 будет оптимальным обновлением для владельцев серии RTX 2060, так как в итоге эта карта даже будет превосходить по производительности модель RTX 3060 Ti. Графики NVIDIA сообщают, что RTX 4060 будет в 1,15 раз быстрее RTX 3060 Ti и в 1,6 раза быстрее RTX 2060 Super. Но при включённой технологии DLSS 3 производительность значительно возрастает — новинка будет уже в 2,6 раза мощнее по сравнению с RTX 2060 Super. Однако мы предполагаем, что эти цифры представляют максимальный потенциал производительности, который предложит RTX 4060 по сравнению с графическими картами предыдущего поколения. Стоит напомнить, что недавно журналисты в ходе тестов обнаружили, что RTX 4060 Ti в некоторых играх даже проигрывает по производительности RTX 3060 Ti.