NVIDIA представит дискретные графические процессоры MX450

Компания NVIDIA готовит замену графическому чипу начального уровня серии GeForce MX 300 основанному на архитектуре Pascal. Как предполагается, интегрированный графический процессор будет иметь архитектуру Turing.

NVIDIA GeForce MX450 предложит более низкое энергопотребление и игровую производительность. По слухам, графика MX450 будет базой процессора TU117 с базовой тактовой частотой 540 Мгц и до 2 Гб памяти GDDR6 с пропускной способностью 10 Гбит/с. TDP чипа составляет 25 Вт.

Массовое производство чипов начнется с июня 2020 года.