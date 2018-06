NVIDIA представляет несколько игровых технологий на E3 2018

Shadow of the Tomb Raider получит поддержку технологий NVIDIA Ansel и Highlights.Вслед за официальным анонсом сотрудничества NVIDIA с Square Enix, Eidos-Montréal, Crystal Dynamics и Nixxes по игре Shadow of the Tomb Raider сообщаем о том, что игра получит поддержку технологий NVIDIA Highlights и Ansel.

NVIDIA Highlights автоматически запишет ключевые моменты геймплея с помощью технологии ShadowPlay во время кульминационных событий оригинального сюжета про Лару Крофт. Вы сможете еще раз пережить эти события и поделиться ими с помощью GeForce Experience на Facebook, YouTube и других платформах.

NVIDIA Ansel – это кардинально новый способ создания внутриигровых фотографий. Он поможет игрокам реализовать творческий потенциал и запечатлеть на фотографиях высокого разрешения ужасающие моменты пребывания Лары Крофт в джунглях и среди могил и поделиться ими в социальных сетях или в комьюнити Ansel на сайте www.shotwithgeforce.com.

ПК-версия Shadow of the Tomb Raider впервые доступна – заходите на стенд NVIDIA на E3Наш стенд на E3 – это единственное место, где посетители конференции смогут поиграть в Shadow of the Tomb Raider на ПК.

Как официальный партнер по Shadows of the Tomb Raider, NVIDIA помогает разработчикам создавать невероятный геймплей. Это сотрудничество позволит реализовать все преимущества игровой платформы GeForce, включая технологии GeForce, функционал GeForce Experience, драйверы Game Ready и многое другое, чтобы вместе создать лучший проект в истории франшизы TOMB RAIDER.