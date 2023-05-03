NVIDIA снизила цену на RTX 4090

В Европе цена на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition упала ниже рекомендованной розничной цены. В течение последних нескольких месяцев цена на видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition в Европе, в частности, в Германии, постепенно падала. Изначально видеокарта стоила 1949 евро, но за последние несколько месяцев произошло значительное снижение цены. Например, в начале мая очередное снижение стоимости видеокарты составило -9,2%. На основании информации, предоставленной порталом Videocardz, можно увидеть, что NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition снизилась в цене до 1859 евро в феврале, 1819 евро в марте, а последняя цена составляет 1769 евро. Причиной, по которой компания занимается снижением стоимости на свои же продукты, является низкий спрос и общее экономическое состояние в мире.

Люди не горят желанием покупать видеокарты, а значит, придётся снижать цену и делать новинку более привлекательной в глазах пользователей. В этом месте вы могли подумать, что как европейские цены касаются локального рынка России, но на самом деле это не совсем так. Если компания NVIDIA снижает цену на свою собственную видеокарту, то модели от компаний-партнёров тоже будут дешевле, особенно те, которые находятся на нижней границе продуктовой линейки. Соответственно, если видеокарта в Европе стала дешевле, то и на локальном рынке России она тоже подешевеет, просто спустя какое-то время. Например, через месяц RTX 4090 станет дешевле на 10%.