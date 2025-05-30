NVIDIA сокращает производство видеокарт RTX 50

По мере приближения к массовому производству нового ИИ-чипа NVIDIA GB300, компания NVIDIA, по сообщениям инсайдеров, сокращает выпуск видеокарт серии GeForce RTX 50. Если текущая ситуация с доступностью видеокарт уже кажется сложной, то в ближайшие месяцы она может стать ещё хуже. При этом неудивительно, что NVIDIA делает ставку на ИИ — именно сегмент дата-центров приносит компании основную часть прибыли. Однако такой приоритет приведёт к серьёзному дефициту потребительских видеокарт GeForce. По данным аналитиков, ожидается сокращение объёмов производства на 20–30%, поскольку основное внимание уделяется ускорителям GB200, B40 (эксклюзив для Китая) и готовящемуся к запуску чипу GB300, который должен выйти на массовое производство уже в следующем месяце.

Состояние рынка RTX 50 и без того напряжённое — в большинстве стран найти видеокарты по рекомендованной цене практически невозможно. Наценка составляет не менее 20%, а в некоторых случаях — и более чем в полтора раза от рекомендованной розничной цены. К плохой доступности и высокой цене добавляется ещё и дефицит на фоне приоритета в пользу ИИ-решений. Но теперь дефицит будет ещё выше, а значит, цены тоже вырастут. Но пострадают от этого исключительно потребители, потому что компания в любом случае выпускает достаточно ИИ-чипов, чтобы не заметить разницы в продажах. Остаётся лишь надеяться, что рост цен не будет слишком уж драматическим, да и есть конкуренты от AMD, которые стоят гораздо дешевле.