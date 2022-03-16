NVIDIA сообщает о снижении стоимости своих графических процессоров на 8-12%

Недавно стало известно о том, что NVIDIA проинформировала о снижении базовой стоимости, которую она передаст AIC. Другими словами, это снижение стоимости на 8-12% — это то, чего геймеры могут ожидать в ближайшие несколько недель. Это то, чего не происходило уже много лет с тех пор, как начался недавний криптобум, и это важный показатель первого реального снижения цен с 2020 года.

Цены на графические процессоры неуклонно снижаются из-за низкой рыночной капитализации криптовалюты и из-за того, что Ethereum рассматривает возможность перехода на Proof of Stake в конце этого года. Мы наблюдаем месячное снижение уже почти три месяца, и NVIDIA собирается вызвать еще большее падение цен. Видеокарты по-прежнему очень трудно найти по доступной цене, поскольку майнинг криптовалют остается прибыльным и будет продолжать оставаться прибыльным, но есть несколько факторов, которые продолжат снижать цены на графические процессоры в течение этого года.
  • Доходность Samsung растет, и NVIDIA изучает возможность одновременного использования как TSMC, так и Samsung. Если он решит пойти по этому пути, это будет означать, что обе серии RTX 30 и RTX 40 существуют в гармонии и, по сути, вдвое превышают количество выделенных пластин.
  • Графические процессоры Intel Alchemist будут запущены в этом году, хотя точная ситуация с поставками на этом фронте еще предстоит выяснить. Однако ясно, что третий игрок на рынке может только улучшить существующую на рынке ситуацию с дефицитом.
  • Слияние Ethereum предварительно запланировано на второй квартал 2022 года. Это более или менее убьет спрос на майнинг Эфириума, хотя на смену ему может прийти другая монета. В любом случае это приведет к значительному снижению спроса на GPU для майнинга криптовалюты.
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