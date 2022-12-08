NVIDIA создаёт ИИ для банковской сферы

Многие пользователи считают, что компания NVIDIA зарабатывает исключительно на видеокартах, но на деле это, конечно же, не так. На самом деле видеокарты приносят NVIDIA не так уж много дохода на фоне остальных источников прибыли — технологий искусственного интеллекта, корпоративных сервисов и аппаратного обеспечения для различных умных систем. Например, сейчас компания заключила договор с европейским банком на создание новейшей системы на основе искусственного интеллекта, которая будет отвечать за различные финансовые операции и систему прогнозирования, что позволит сократить штат банковской сферы и уменьшить количество трудностей, связанных с человеческим фактором. Пока что, конечно, технологию только разрабатывают, но вскоре она отправится в релиз.

Стоит отметить, что NVIDIA отвечает не столько за создание самой системы на основе искусственного интеллекта, сколько за аппаратную составляющую, так как подобным системам нужна впечатляющая вычислительная мощность. Именно на подобных продуктах компания зарабатывает львиную долю своих денег, тогда как видеокарты занимаю меньше трети дохода NVIDIA. И это вполне понятно, так как видеокарты позволяют просто играть в игры, а подобная система на базе искусственного интеллекта позволит полностью преобразить банковскую сферу в будущем, изменив технологию кредитования, инвестирования и не только. Сложно представить, но в этой области NVIDIA находится на первом месте.