NVIDIA создаёт собственный Arm-чип

Компания NVIDIA может представить свой Arm-чип для ПК уже в конце этого года или в начале 2026-го — об этом сообщает тайваньское издание United Daily News со ссылкой на свои источники. По этой информации, компания NVIDIA работает совместно с MediaTek над созданием APU, сочетающего центральный процессор на базе архитектуры Arm с графикой на архитектуре Blackwell от NVIDIA. Стоит отметить, что видеокарты NVIDIA весьма широко используются в игровых ноутбуках с процессорами Intel или AMD, но выход на рынок с собственным Arm-процессором может серьёзно изменить ситуацию с Windows на Arm в игровой среде. Сейчас, например, чипы Snapdragon X от Qualcomm запускают игры через эмуляцию с помощью технологии Microsoft Prism — и из-за ограничений графики Qualcomm производительность и совместимость с играми остаются слабыми.

С другой стороны, о планах NVIDIA по созданию собственного Arm-чипа слухи ходят ещё с 2023 года. Он может стать ещё одним серьёзным конкурентом как для Intel, так и для Qualcomm. Кроме того, в январе 2025 года генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг заявил во время презентации для инвесторов, что компания планирует использовать Arm-процессор в своём персональном ИИ-суперкомпьютере Digits. Однако NVIDIA — не единственный игрок, который может потеснить Qualcomm на рынке Arm-процессоров. По слухам, MediaTek также разрабатывает собственный Arm-чип, так что рынок в ближайшем будущем может сильно измениться в лучшую сторону.
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