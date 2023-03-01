NVIDIA создала кластер из 30 тысяч видеокарт для ChatGPT

Технологии на базе искусственного интеллекта сейчас используются буквально везде и есть ощущение, что в будущем все эти разработки заберут работу у миллионов пользователей со всего мира. Но для реализации потенциала искусственного интеллекта вроде ChatGPT нужны соответствующие мощности, которые сейчас не всегда можно получить — суперкомпьютеры пока что работают в других направлениях. Но сегодня появилась интересная новость о том, что компания NVIDIA смогла объединить в единый кластер 30 тысяч своих видеокарт, чтобы предоставить эту вычислительную мощность системе на базе искусственного интеллекта. В результате, вероятно, система сможет выполнять гораздо больше вычислений за раз, что, безусловно, позволит получать больше выгоды от современных технологий.

Пока что нет никакой информации о том, что производитель будет делать с этой вычислительной мощностью и почему именно 30 тысяч видеокарт, а не кластер из 100 или 200 тысяч видеокарт. Возможно, у искусственного интеллекта есть какие-то свои ограничения, а может просто в компании пока что тестируют технологии и не готовы к масштабированию. Но в будущем все производственные мощности будут направлены на то, чтобы реализовать больше видеокарт и объединить их в единый кластер, который будет полностью подчиняться искусственному интеллекту. А он уже будет рисовать картины, создавать музыку, проектировать мосты и многое другое. Звучит крайне увлекательно, конечно, особенно с учётом ближайших перспектив.