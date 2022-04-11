NVIDIA утверждает, что суперчип Grace в 2 раза быстрее, чем Intel Ice Lake

Когда NVIDIA анонсировала свой Grace CPU Superchip, компания официально продемонстрировала свои усилия по созданию ориентированного на высокопроизводительные вычисления процессора, способного конкурировать с Intel и AMD.

Grace CPU Superchip объединяет два процессорных модуля Grace, которые используют технологию NVLink-C2C для обеспечения 144 ядер Arm v9 и пропускной способности памяти 1 ТБ/с. Каждое ядро ​​представляет собой конструкцию Arm Neoverse N2 Perseus, сконфигурированную для достижения максимальной пропускной способности. Что касается производительности, единственная деталь, которую NVIDIA предоставляет на своем веб-сайте, это оценочная шкала SPECrate 2017_int_base, превышающая 740.

NVIDIA сделала слайд о сравнении с серверными процессорами Intel Ice Lake. Один процессор Grace Superchip сравнивался с двумя процессорами Xeon Platinum 8360Y Ice Lake, сконфигурированными в двухпроцессорном серверном узле. Grace CPU Superchip в два раза превзошел конфигурацию Ice Lake и обеспечил в 2,3 раза большую эффективность при моделировании WRF. Это приложение для высокопроизводительных вычислений привязано к центральному процессору, что позволяет новому процессору Grace показать себя с лучшей стороны. Все это благодаря эффективному сочетанию ядер Arm v9 Neoverse N2 с выдающейся производительностью. NVIDIA сделала график, показывающий все приложения для высокопроизводительных вычислений, работающие на Arm сегодня.

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