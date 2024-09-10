NVIDIA в этом году не будет выпускать видеокарты для геймеров

Компания NVIDIA обычно выпускает новое поколение своих видеокарт для геймеров в начале или середине осени, но в данном году, вероятно, ситуация слегка изменится. Если верить информации проверенных инсайдеров, производитель принял решение в этом году новые графические карты не выпускать. Дело в том, что на текущий момент у компании NVIDIA имеется крайне прибыльный бизнес по производству графических карт для центров обработки данных. В данном направлении компания является абсолютным лидером, плюс данная ниша приносит колоссальный доход, потому что технологии на базе искусственного интеллекта требуют внушительных мощностей от серверов. Из-за этого руководство NVIDIA приняла решение сконцентрировать своё внимание на этом направлении, чтобы заработать больше денег.

Это плохая новость для геймеров, потому что если вы надеялись купить новую видеокарту уже в этом году, то придётся вас немного огорчить. Если данные инсайдеров окажутся верными, то новые графические карты флагманского уровня появятся только весной следующего года. А модели доступного сегмента будут представлены вовсе осенью 2025 года, что создает ряд неудобств для геймеров, предпочитающих моделей среднего ценового сегмента. Остаётся лишь надеяться, что производитель в итоге изменит своё мнение, выпустив хотя бы флагманские видеокарты в текущем году. Но надежд это на самом деле не так много, потому что сразу несколько инсайдеров говорят о переносе запуска свежей линейки. И это было вполне логично.