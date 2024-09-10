NVIDIA в этом году не будет выпускать видеокарты для геймеров

Компания NVIDIA обычно выпускает новое поколение своих видеокарт для геймеров в начале или середине осени, но в данном году, вероятно, ситуация слегка изменится. Если верить информации проверенных инсайдеров, производитель принял решение в этом году новые графические карты не выпускать. Дело в том, что на текущий момент у компании NVIDIA имеется крайне прибыльный бизнес по производству графических карт для центров обработки данных. В данном направлении компания является абсолютным лидером, плюс данная ниша приносит колоссальный доход, потому что технологии на базе искусственного интеллекта требуют внушительных мощностей от серверов. Из-за этого руководство NVIDIA приняла решение сконцентрировать своё внимание на этом направлении, чтобы заработать больше денег.

Это плохая новость для геймеров, потому что если вы надеялись купить новую видеокарту уже в этом году, то придётся вас немного огорчить. Если данные инсайдеров окажутся верными, то новые графические карты флагманского уровня появятся только весной следующего года. А модели доступного сегмента будут представлены вовсе осенью 2025 года, что создает ряд неудобств для геймеров, предпочитающих моделей среднего ценового сегмента. Остаётся лишь надеяться, что производитель в итоге изменит своё мнение, выпустив хотя бы флагманские видеокарты в текущем году. Но надежд это на самом деле не так много, потому что сразу несколько инсайдеров говорят о переносе запуска свежей линейки. И это было вполне логично.
Представлена видеокарта ASUS GeForce RTX 4070 Dual EVO с пам…
Компания ASUS пополнила ассортимент графических адаптеров моделью GeForce RTX 4070 Dual EVO с быстрой пам…
SK Hynix готовится к релизу памяти нового поколения…
Компания SK Hynix планирует завершить процесс полноценного тестирования своей памяти HBM4 к октябрю текущ…
NVIDIA будет стоить 50 триллионов долларов до конца десятиле…
По словам известного американского инвестора, который когда-то вложил средства в Tesla и Amazon, когда он…
Видеокарта RTX 5090 получит память GDDR7…
Сегодня на просторах интернета появились данные от инсайдеров о том, что компания NVIDIA работает над зап…
Рынок видеокарт показал рекордный рост во втором квартале 20…
Во втором квартале 2024 года, судя по информации аналитиков, наблюдался неожиданный рост поставок видеока…
Видеокарты NVIDIA вновь на грани дефицита…
По информации надёжных источников в цепочке поставок компании NVIDIA, видеокарты NVIDIA поколения Ada Lov…
Palit представила компактные видеокарты для SFF-сборок…
Сегодня компания Palit Microsystems, один из ведущих производителей видеокарт на планете, официально пред…
NVIDIA представила видеокарту RTX 2000E Ada…
Сегодня компания NVIDIA без особого шума представила свою новейшую графическую карту для рабочих станций …
Обзор и тесты видеокарты Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OCОбзор и тесты видеокарты Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC
Тесты видеокарты, сравнение с RTX 4070 Ti. Обзор GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OCТесты видеокарты, сравнение с RTX 4070 Ti. Обзор GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor