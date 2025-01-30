NVIDIA выпустила DLSS 4 для неподдерживаемых игр

Сегодня компания NVIDIA официально выпустила обновление драйвера 572.16, которое принесёт DLSS 4 даже в те игры и приложения, которые официально его не поддерживают. Это обеспечит повышенное качество изображения и в некоторых случаях снижение использования видеопамяти видеокарт. Стоит отметить, что на старте DLSS 4 появится в 75 играх и приложениях, но теперь пользователи смогут включить поддержку этого режима вручную через новую функцию NVIDIA. Она позволяет переключиться на новую трансформерную модель, что значительно повышает качество картинки без необходимости ждать обновлений от самих разработчиков. Видеокарты серии RTX 40 также получат новую модель генерации кадров, которая работает на 40% быстрее и использует на 30% меньше видеопамяти по сравнению с предыдущей версией.

Кроме того, компания NVIDIA улучшила функцию RTX Video Super Resolution, которая позволяет повышать качество старых размытых видео с YouTube. Новый алгоритм требует на 30% меньше ресурсов видеокарты при использовании максимальных настроек качества, что делает функцию доступной для большего количества видеокарт. Теперь VSR также поддерживает апскейл HDR-видео, позволяя автоматически улучшать качество роликов с низким разрешением. Скачать новый драйвер можно с официального сайта — и этот тот редкий случай, когда стоит заняться этим в первую очередь. Ведь пока что технология выглядит очень интересной и амбициозной — она будет полезна в реальных сценариях.