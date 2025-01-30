NVIDIA выпустила DLSS 4 для неподдерживаемых игр

Сегодня компания NVIDIA официально выпустила обновление драйвера 572.16, которое принесёт DLSS 4 даже в те игры и приложения, которые официально его не поддерживают. Это обеспечит повышенное качество изображения и в некоторых случаях снижение использования видеопамяти видеокарт. Стоит отметить, что на старте DLSS 4 появится в 75 играх и приложениях, но теперь пользователи смогут включить поддержку этого режима вручную через новую функцию NVIDIA. Она позволяет переключиться на новую трансформерную модель, что значительно повышает качество картинки без необходимости ждать обновлений от самих разработчиков. Видеокарты серии RTX 40 также получат новую модель генерации кадров, которая работает на 40% быстрее и использует на 30% меньше видеопамяти по сравнению с предыдущей версией.

Кроме того, компания NVIDIA улучшила функцию RTX Video Super Resolution, которая позволяет повышать качество старых размытых видео с YouTube. Новый алгоритм требует на 30% меньше ресурсов видеокарты при использовании максимальных настроек качества, что делает функцию доступной для большего количества видеокарт. Теперь VSR также поддерживает апскейл HDR-видео, позволяя автоматически улучшать качество роликов с низким разрешением. Скачать новый драйвер можно с официального сайта — и этот тот редкий случай, когда стоит заняться этим в первую очередь. Ведь пока что технология выглядит очень интересной и амбициозной — она будет полезна в реальных сценариях.
Характеристики RTX 5070 Ti слили в сеть…
Сегодня появились новые характеристики уже четвёртой видеокарты NVIDIA из поколения Blackwell, которую ко…
На NVIDIA вновь подали в суд…
Только что всплыла информация о том, что компания NVIDIA столкнулась с коллективным иском от инвесторов, …
Видеокарты NVIDIA подвержены серьёзной угрозе…
Сегодня появились данные о том, что компания NVIDIA обнаружила несколько существенных уязвимостей в драйв…
Видеокарту Intel Arc B570 заметили в тестах…
Графический процессор Intel Arc B570 на базе архитектуры Battlemage был замечен в базе данных Geekbench O…
В сеть слили характеристики ASRock Arc B570 Challenger OC…
Ожидается, что компания Intel на этой неделе официально представит сразу две бюджетные видеокарты поколен…
NVIDIA RTX 5060 для ноутбуков будет мощнее RTX 4070…
Мобильная версия NVIDIA RTX 5060, по информации инсайдеров, сможет конкурировать с текущей RTX 4070 для н…
Представлены видеокарты Palit GeForce RTX 5090, RTX 5080, RT…
Palit Microsystems Ltd. объявили о выпуске новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX™ 50-й серии с графическими …
В сеть слили стоимость GeForce RTX 5080 от Gigabyte…
Финский ритейлер опубликовал список видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5080 от компании Gigabyte, которые отпра…
Обзор и тесты видеокарты Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OCОбзор и тесты видеокарты Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor