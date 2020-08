Компания NVIDIA выпустила драйвер с оптимизацией для Microsoft Flight Simulator и WoW: Shadowlands. Драйвер GeForce Game Ready Drivers 452.06 также предлагает поддержку для A Total War Saga: TROY и Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2.

Обновление исправляет множество известных проблем в таких играх, как Shadow of the Tomb Raider, Death Stranding, Path of Exile, Sonic & All Stars Racing Transformed, Forza Motorsport 7 и других.

Последний драйвер добавляет восемь новых мониторов совместимых с технологией G-Sync. В настоящее время общее количество дисплеев, совместимых с технологией G-Sync, составляет 110.