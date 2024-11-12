NVIDIA выпустила новое приложение для ПК

Сегодня компания NVIDIA официально запускает приложение NVIDIA App для ПК, которое заменит собой классическую программу GeForce Experience, которой многие пользователи наслаждались в течение многих лет. Изначально приложение было доступно в бета-версии всем желающим, но теперь оно готово для релиза и вскоре оно будет поставляться вместе с драйверами GeForce. Стоит сказать, что новое приложение NVIDIA получило переработанный интерфейс с поддержкой записи видео в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду в формате AV1, а также фильтры RTX на базе ИИ и улучшенный настраиваемый оверлей статистики. Как и GeForce Experience, оно предлагает оптимальные настройки для игр, но теперь также позволяет выполнять функции, которые раньше были доступны только в NVIDIA Control Panel.

Например, теперь можно настроить дисплей, включить G-Sync и регулировать производительность видеокарты, не заходя в отдельное приложение Control Panel. Также NVIDIA планирует перенести дополнительные функции из Control Panel в основное приложение NVIDIA App — в будущих обновлениях будут добавлены настройки Surround и Multiple Display Mode. Кроме того, компания NVIDIA недавно интегрировала настройки дисплея, ползунки RTX Video HDR и поддержку RTX Video Super Resolution в это приложение, так что набор функций на самом деле приличный. И, что самое приятное, для использования нового приложения не нужно входить в свой аккаунт, что иногда очень удобно и гораздо быстрее.
NVIDIA в этом году не будет выпускать видеокарты для геймеро…
Компания NVIDIA обычно выпускает новое поколение своих видеокарт для геймеров в начале или середине осени…
NVIDIA готовит к релизу упрощённую версию видеокарты RTX 407…
Слухи о том, что компания NVIDIA работает над новой версией видеокарты GeForce RTX 4070, сегодня практиче…
Видеокарты NVIDIA подвержены серьёзной угрозе…
Сегодня появились данные о том, что компания NVIDIA обнаружила несколько существенных уязвимостей в драйв…
SK Hynix готовится к релизу памяти нового поколения…
Компания SK Hynix планирует завершить процесс полноценного тестирования своей памяти HBM4 к октябрю текущ…
NVIDIA готовится к анонсу видеокарты RTX 5070…
Только что инсайдеры сообщили, что компания NVIDIA официально представит свою новую видеокарту RTX 5070 в…
Представлена видеокарта ASUS GeForce RTX 4070 Dual EVO с пам…
Компания ASUS пополнила ассортимент графических адаптеров моделью GeForce RTX 4070 Dual EVO с быстрой пам…
NVIDIA представила видеокарту RTX 2000E Ada…
Сегодня компания NVIDIA без особого шума представила свою новейшую графическую карту для рабочих станций …
Gainward представила компактные видеокарты серии GeForce RTX…
Сегодня компания Gainward официально представила свои новые видеокары серии Python III на базе флагманско…
Тесты видеокарты, сравнение с RTX 4070 Ti. Обзор GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OCТесты видеокарты, сравнение с RTX 4070 Ti. Обзор GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC
Обзор и тесты видеокарты Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OCОбзор и тесты видеокарты Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor