NVIDIA выпустила новое приложение для ПК

Сегодня компания NVIDIA официально запускает приложение NVIDIA App для ПК, которое заменит собой классическую программу GeForce Experience, которой многие пользователи наслаждались в течение многих лет. Изначально приложение было доступно в бета-версии всем желающим, но теперь оно готово для релиза и вскоре оно будет поставляться вместе с драйверами GeForce. Стоит сказать, что новое приложение NVIDIA получило переработанный интерфейс с поддержкой записи видео в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду в формате AV1, а также фильтры RTX на базе ИИ и улучшенный настраиваемый оверлей статистики. Как и GeForce Experience, оно предлагает оптимальные настройки для игр, но теперь также позволяет выполнять функции, которые раньше были доступны только в NVIDIA Control Panel.

Например, теперь можно настроить дисплей, включить G-Sync и регулировать производительность видеокарты, не заходя в отдельное приложение Control Panel. Также NVIDIA планирует перенести дополнительные функции из Control Panel в основное приложение NVIDIA App — в будущих обновлениях будут добавлены настройки Surround и Multiple Display Mode. Кроме того, компания NVIDIA недавно интегрировала настройки дисплея, ползунки RTX Video HDR и поддержку RTX Video Super Resolution в это приложение, так что набор функций на самом деле приличный. И, что самое приятное, для использования нового приложения не нужно входить в свой аккаунт, что иногда очень удобно и гораздо быстрее.