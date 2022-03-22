NVIDIA выпустила суперчипы Grace Hopper и Grace CPU - 144-ядерный процессор с памятью до 600 ГБ

В дополнение к своему графическому процессору Hopper GH100, NVIDIA также представила процессор нового поколения Grace, который будет работать на двух новых платформах Superchip. К ним относятся платформы Grace CPU и Grace Hopper, разработанные для экосистем высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта.

NVIDIA разработала стратегию трехчипового центра обработки данных, в которой она хочет, чтобы ее графический процессор Hopper, процессор Grace и комбинация обоих IP-адресов использовали всю экосистему искусственного интеллекта и центра обработки данных. Для более нетрадиционных рабочих нагрузок NVIDIA подготовила две платформы. Они помечены как «СУПЕРЧИПЫ» и будут доступны только для ЦП и комбинаций ГП+ЦП.

Во-первых, у NVIDIA есть суперчип Grace Hopper, платформа, предназначенная для использования искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений в гигантских масштабах. Этот комбинированный процессор Grace и графический процессор Hopper объединены 600 ГБ памяти графического процессора, когерентным интерфейсом NVLINK со скоростью 900 ГБ в секунду и работают с программным пакетом NVIDIA Computing Stack. Все это обеспечивает 30-кратную пропускную способность системной памяти по отношению к графическому процессору на серверах, оснащенных продуктами SUPERCHIP, и значительно повышает производительность. Ожидается, что платформа Grace Hopper Superchip будет доступна в первой половине 2023 года.

NVIDIA заявляет, что ее Grace — это узкоспециализированный процессор, предназначенный для таких рабочих нагрузок, как обучение моделей NLP следующего поколения, которые имеют более 1 триллиона параметров. В тесном сочетании с графическими процессорами NVIDIA система на базе ЦП Grace будет обеспечивать в 10 раз более высокую производительность, чем современные современные системы на базе NVIDIA DGX, которые работают на ЦП x86.