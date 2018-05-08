NVIDIA закрыла партнерскую программу

Недавно, буквально в начале марта, мы получили информацию о том, что NVIDIA запустила свою партнерскую программу GeForce Partner Program, которая нарушала антимонопольные законы. Конечно, это лишь слух, так как официально узнать детали соглашения мы не смогли, да и никто не смог. С другой стороны, есть данные, что эта программа давала участникам преимущества, тогда как остальные бренды оставались на втором плане и существенно проигрывали конкурентам с «подпиской». Главным пунктом партнерского соглашения был отказ от производства видеокарт AMD под тем же брендом. То есть, если MSI хочет получать нереференсы раньше остальных, то она должна отказаться от AMD под своим названием. Правда, вчера официально данную программу отменили, хотя причин никто не называет. Возможно, это лишь слухи.