NVIDIA запустила стриминговый сервис для запуска игр в 4K на любом ПК

3 октября в 18:00 состоялся официальный запуск облачного сервиса GFN.ru , построенного на базе платформы GeForce NOW. Он позволяет запускать последние современные игры в 4K разрешении практически на любом компьютере. Сам проект был создан также благодаря финансовой группе «Сафмар», которая суммарно вложила 1 миллиард рублей.

Как работает сервис GFN.ru В России сервис GFN.RU работает на базе видеокарт NVIDIA RTX и предоставляет пользователям возможность запускать собственные игры из популярных библиотек: Steam, Battle.net, Uplay и Epic Games.

GFN.RU уже поддерживает работу с сотнями популярных в России игр: Dota 2, War Thunder, World of Tanks, Fortnite, Metro Exodus, Shadow of the Tomb Raider и многие другие. С общим списком доступных игр вы можете ознакомиться на самом сайте. На данный момент сервис находится в глобальном бета-тестировании.

Требования к компьютеру GFN.RU работает практически на любом компьютере на базе операционной системы Windows или MacOS. Касательно необходимого уровня скорости интернета, то 5 Мбит/сек хватит, чтобы играть в HD разрешением при 60 fps, а с 25 Мбит/сек можно будет наслаждаться игровым процессом в 4К разрешении в 60 fps. На данный в России находится только одна точка с серверами, а именно в Москве и комфортным расстоянием до серверов является 500 км. В перспективе это количество увеличится и покроет всю территорию страны.