NVIDIA заработает на ИИ 50 миллиардов долларов за год…

Например, специалисты считают, что компания AMD заработает примерно 1,5 миллиарда долларов на продаже графических ускорителей для сектора искусственного интеллекта, то есть у неё доход в 30 раз ниже, чем у NVIDIA. Это уже огромный шаг, так как догнать такого мастодонта будет крайне проблематично. Но у Intel дела идут ещё хуже — компания, по данным аналитиков, в текущем году продаст продукции из сектора ИИ всего на 500 миллионов долларов. То есть в сто раз меньше, чем NVIDIA. В этом сценарии говорить о какой-то конкуренции проблематично на самом деле, потому что разница в доходах колоссальная и как-то догнать конкурентов будет очень тяжело даже при очень больших инвестициях и стараниях. Интересная ситуация складывается.