NVIDIA заработает на ИИ 50 миллиардов долларов за год

Вероятно, если вы следите за рынком искусственного интеллекта, то знаете, что компания NVIDIA обладает внушительной долей этого сегмента и продаёт больше всего аппаратного оборудования. А теперь специалисты подсчитали примерную прибыль компаний в этом секторе и стало ясно, что NVIDIA не просто лидер — она буквально заняла весь рынок аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта. Американские аналитики отмечают, что NVIDIA заработает в 2024 году 50 миллиардов долларов на видеокартах, графических ускорителях и прочих аппаратных решениях для искусственного интеллекта. Это безумные деньги, безусловно, но стоит понимать, что у конкурентов ситуация гораздо хуже. Настолько, что их сложно назвать конкурентами в целом.

Например, специалисты считают, что компания AMD заработает примерно 1,5 миллиарда долларов на продаже графических ускорителей для сектора искусственного интеллекта, то есть у неё доход в 30 раз ниже, чем у NVIDIA. Это уже огромный шаг, так как догнать такого мастодонта будет крайне проблематично. Но у Intel дела идут ещё хуже — компания, по данным аналитиков, в текущем году продаст продукции из сектора ИИ всего на 500 миллионов долларов. То есть в сто раз меньше, чем NVIDIA. В этом сценарии говорить о какой-то конкуренции проблематично на самом деле, потому что разница в доходах колоссальная и как-то догнать конкурентов будет очень тяжело даже при очень больших инвестициях и стараниях. Интересная ситуация складывается.
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