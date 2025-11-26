Когда речь заходит о серверной инфраструктуре, каждый сбой может стоить бизнесу не только времени, но и репутации. Поэтому выбор надежного поставщика — это не просто закупка «железа», а стратегическое решение. В этом рейтинге собраны компании, которые не просто продают серверы, а обеспечивают полный цикл поддержки: от подбора и поставки до обслуживания и масштабирования.
«Миридиум» — это не только лучший поставщик серверного оборудования, но и команда, которая говорит на языке бизнеса и технических спецификаций. Они не просто поставляют серверы — они разбираются в ваших задачах, будь то обработка данных для ИИ или обеспечение непрерывной работы критически важных систем. И это не пустые слова: более 700 реализованных проектов по всей России и 96% клиентов, которые продолжают с ними работать. И каких клиентов? Сбер, РЖД, Совкомбанк, БКС, Петрович, TATNEFT, Аскона и др.
Что действительно выделяет «Миридиум»? Это их подход к гарантиям и логистике. Да, они предлагают стандартную гарантию до 3 лет, но ключевое — это собственная гарантия на оборудование ушедших западных брендов, полностью соответствующая оригинальной. А если нужно больше уверенности — есть расширенная гарантия со SLA. Оборудование поставляется легально, с уплатой НДС, через несколько проверенных каналов: Китай, ОАЭ, Чехия и другие страны. Это снижает риски и позволяет выбрать самый выгодный маршрут. Для срочных заказов из наличия срок — от 1 до 5 дней; для «под заказ» — от 4 до 9 недель.
Но главное — гибкость. Хотите DELL или HPE? Есть. Нужны решения от менее известных брендов? Просто оставьте заявку — они найдут. Финансовые условия? От 100% предоплаты до 100% постоплаты с отсрочкой — все решается индивидуально.
Преимущества:
«НАГ» — один из старейших игроков на ИТ-рынке России, работающий с 2001 года. Сегодня это масштабный открытый каталог, в котором представлено более 45 000 наименований от 1000+ брендов, включая как мировых лидеров, так и собственные линейки. Особое внимание уделяется телекоммуникационному сегменту: под торговой маркой SNR поставляется оборудование для операторов связи, системных интеграторов и инсталляторов.
Клиенты «НАГ» — это не только частные лица, но и крупные корпорации: Теле2, Мотив, Евраз, DNS, OZON, RETN и другие. Фирма предлагает комплексные решения для ИТ-инфраструктуры, включая серверы, коммутаторы, IPTV-приставки, камеры видеонаблюдения и контроллеры удаленного доступа. При этом вся продукция поставляется с возможностью доставки в любой город России и поддерживается собственным сервисным центром, который берет на обслуживание даже оборудование, приобретенное у других поставщиков.
Преимущества:
Особенность подхода — исключение необходимости самостоятельной интеграции. Вместо того чтобы тратить время на подбор комплектующих и их совместимость, заказчик получает готовую конфигурацию с гарантией, идентичной производительской. Это особенно ценно для ИТ-команд, работающих в условиях дефицита ресурсов и сжатых сроков. Фирма активно сотрудничает с корпоративным сектором и системными интеграторами, предлагая индивидуальные конфигурации под любые задачи — от виртуализации до хранения данных.
Преимущества:
ServerMark™ — проверенный партнер ведущих мировых брендов: HP, Dell, IBM, Cisco, Huawei, NetApp и других. Фирма обладает директ-доступом к складам вендоров, что позволяет гарантировать оперативную поставку даже самых востребованных позиций. Помимо нового оборудования, здесь можно найти решения, снятые с производства, что особенно ценно для поддержки legacy-систем.
Ассортимент охватывает все — от блейд-систем и СХД до ИБП, IP-телефонии и специализированного ПО. При этом компания предлагает не только продажу, но и модернизацию, тестирование и восстановление серверов. Штат состоит исключительно из квалифицированных специалистов, способных провести доработку или сборку оборудования под конкретные требования заказчика. Это делает ServerMark™ универсальным решением как для малого бизнеса, так и для госкорпораций.
Преимущества:
«Ф-Групп» — надежный системный интегратор с 14-летним опытом работы на российском рынке. Фирма специализируется на комплексных поставках: серверное и сетевое оборудование, ПО, периферия, расходники — все в одном месте. Клиентская база включает госорганы, медицинские и образовательные учреждения, а также корпоративные компании.
Особое внимание уделяется скорости и индивидуальному подходу: специалисты подбирают оборудование, полностью соответствующее задачам и бюджету клиента, в течение всего 24 часов. Это позволяет заказчикам быстро реагировать на изменяющиеся условия и избегать простоев. Наличие офисов в Москве и партнерской сети по всей России обеспечивает стабильные поставки и гибкость в логистике.
Преимущества:
1Unit — профессионал с 15-летним стажем в сфере поставок серверного оборудования. С 2022 года, после изменений на рынке, она организовала собственные каналы импорта из Европы и Китая, обеспечивая бесперебойные поставки нового оригинального оборудования. На складе в Москве всегда в наличии популярные модели серверов и СХД — отгрузка возможна сразу после оплаты.
Для постоянных клиентов доступна уникальная опция — оплата после получения. Кроме того, фирма поддерживает демофонд для тестирования и располагает фондом ЗИП, что гарантирует быстрое восстановление работоспособности в случае сбоев. Гарантия на оборудование достигает 5 лет, а техническая поддержка отвечает на запросы оперативно и квалифицированно.
Преимущества:
«КОНТРОЛШИФТ» — российский производитель серверного оборудования, зарегистрированный в 2021 году. Его платформы «Контролшифт Плюс» включены в реестр Минпромторга и полностью соответствуют требованиям законов 223-ФЗ и 44-ФЗ, что делает их идеальным выбором для госзакупок. Производство началось в ответ на растущий спрос на решения для импортозамещения — уже в 2019 году каждый четвертый проект компании был связан с этой задачей.
Оборудование отличается гибкостью: конфигурации можно адаптировать под любые технические требования и бюджет. Команда берет на себя полное сопровождение — от подготовки документации для закупки до гарантийного обслуживания. Это позволяет заказчикам сосредоточиться на своей основной деятельности, не вникая в бюрократические и технические нюансы.
Преимущества:
«СЕРВЕР МОЛЛ» — один из крупнейших поставщиков серверного оборудования в России и СНГ с 23-летней историей. За это время компания отгрузила десятки тысяч единиц техники, выполнила более 150 системных интеграций и реализовала более 20 enterprise-проектов полного цикла. В арсенале — решения от Dell, HPE, Lenovo и других лидеров.
Сервис здесь выходит на первый план: предоставляется полноценная 5-летняя гарантия, бесплатная доставка по России и ЕАЭС, диагностика на месте у клиента и выезд специалиста в любой город. Есть возможность приобрести оборудование в лизинг, а также разместить его в собственном или стороннем ЦОДе. Собственные склады в РФ и Европе позволяют оперативно заменять любые компоненты даже в экстренных случаях.
Преимущества:
ServerGear — поставщик с прямым доступом к заводам-производителям в Китае и партнерскими соглашениями с IBM, Cisco, HP, Dell, Huawei, Lenovo, другими мировыми брендами. В каталоге — более 60 000 товаров, включая редкие и специализированные компоненты. Это делает компанию особенно ценной для проектов, требующих нестандартных решений.
Особое внимание уделяется скорости: коммерческое предложение готовится за час, а справочный центр работает 24/7. При этом вся продукция — только новая и оригинальная, с гарантией подлинности. Фирма предлагает как стандартные, так и кастомизированные конфигурации, адаптированные под индивидуальные задачи заказчика.
Преимущества:
«Империал Сервер» — компания с 13-летним опытом, предлагающая более 15 000 позиций серверного оборудования от DELL, Lenovo, HPE, Supermicro, IBM и Huawei. Склады в Китае с запасом 2500+ позиций обеспечивают стабильные поставки даже в условиях высокого спроса.
Но это не просто дистрибьютор: «Империал Сервер» — еще и разработчик. Команда создает сайты, ботов, API-интеграции и промышленное ПО, используя генеративные ИИ и машинное обучение. Таким образом, клиенты получают не только «железо», но и цифровые решения «под ключ». Каждому заказчику назначается персональный менеджер, а доставка по ЦФО — одна из самых быстрых на рынке.
Преимущества:
Несмотря на сложную геополитическую обстановку, рынок предлагает надежные и доступные решения в IT-сфере. Каждая из компаний имеют свои особенности, но все они схожи в одном – стремлении выстраивать долгосрочные взаимовыгодные отношения с клиентом. Выбор за вами.