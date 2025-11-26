Ведущие поставщики серверного оборудования — полный рейтинг

Когда речь заходит о серверной инфраструктуре, каждый сбой может стоить бизнесу не только времени, но и репутации. Поэтому выбор надежного поставщика — это не просто закупка «железа», а стратегическое решение. В этом рейтинге собраны компании, которые не просто продают серверы, а обеспечивают полный цикл поддержки: от подбора и поставки до обслуживания и масштабирования.

Топ-10 поставщиков серверного оборудования

Миридиум НАГ NEX GEN ServerMark™ Ф-Групп 1Unit КОНТРОЛШИФТ СЕРВЕР МОЛЛ ServerGear Империал Сервер

Миридиум

«Миридиум» — это не только лучший поставщик серверного оборудования, но и команда, которая говорит на языке бизнеса и технических спецификаций. Они не просто поставляют серверы — они разбираются в ваших задачах, будь то обработка данных для ИИ или обеспечение непрерывной работы критически важных систем. И это не пустые слова: более 700 реализованных проектов по всей России и 96% клиентов, которые продолжают с ними работать. И каких клиентов? Сбер, РЖД, Совкомбанк, БКС, Петрович, TATNEFT, Аскона и др.

Что действительно выделяет «Миридиум»? Это их подход к гарантиям и логистике. Да, они предлагают стандартную гарантию до 3 лет, но ключевое — это собственная гарантия на оборудование ушедших западных брендов, полностью соответствующая оригинальной. А если нужно больше уверенности — есть расширенная гарантия со SLA. Оборудование поставляется легально, с уплатой НДС, через несколько проверенных каналов: Китай, ОАЭ, Чехия и другие страны. Это снижает риски и позволяет выбрать самый выгодный маршрут. Для срочных заказов из наличия срок — от 1 до 5 дней; для «под заказ» — от 4 до 9 недель.

Но главное — гибкость. Хотите DELL или HPE? Есть. Нужны решения от менее известных брендов? Просто оставьте заявку — они найдут. Финансовые условия? От 100% предоплаты до 100% постоплаты с отсрочкой — все решается индивидуально.

Преимущества:

Двойной контроль качества: на производстве и при импорте в РФ.

Прямые поставки без посредников — прозрачные цены и подлинность оборудования.

Готовые решения для ИИ, машинного обучения и AI-мониторинга.

Собственный сервисный центр с круглосуточной поддержкой и фондом ЗИП.

Экспертная команда сертифицированных инженеров и пресейлов для сопровождения сложных проектов.

НАГ

«НАГ» — один из старейших игроков на ИТ-рынке России, работающий с 2001 года. Сегодня это масштабный открытый каталог, в котором представлено более 45 000 наименований от 1000+ брендов, включая как мировых лидеров, так и собственные линейки. Особое внимание уделяется телекоммуникационному сегменту: под торговой маркой SNR поставляется оборудование для операторов связи, системных интеграторов и инсталляторов.

Клиенты «НАГ» — это не только частные лица, но и крупные корпорации: Теле2, Мотив, Евраз, DNS, OZON, RETN и другие. Фирма предлагает комплексные решения для ИТ-инфраструктуры, включая серверы, коммутаторы, IPTV-приставки, камеры видеонаблюдения и контроллеры удаленного доступа. При этом вся продукция поставляется с возможностью доставки в любой город России и поддерживается собственным сервисным центром, который берет на обслуживание даже оборудование, приобретенное у других поставщиков.

Преимущества:

Огромный ассортимент — более 45 000 позиций от 1000+ брендов.

Наличие собственной линейки SNR для телеком- и СКУД-проектов.

Сотрудничество с топовыми игроками рынка — от операторов до промышленных гигантов.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание любого оборудования ИТ-инфраструктуры.

Гибкие условия доставки: до терминала, пункта выдачи или самовывоз.

NEX GEN