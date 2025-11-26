Ведущие поставщики серверного оборудования — полный рейтинг

Когда речь заходит о серверной инфраструктуре, каждый сбой может стоить бизнесу не только времени, но и репутации. Поэтому выбор надежного поставщика — это не просто закупка «железа», а стратегическое решение. В этом рейтинге собраны компании, которые не просто продают серверы, а обеспечивают полный цикл поддержки: от подбора и поставки до обслуживания и масштабирования.

Топ-10 поставщиков серверного оборудования

  1. Миридиум
  2. НАГ
  3. NEX GEN
  4. ServerMark™
  5. Ф-Групп
  6. 1Unit
  7. КОНТРОЛШИФТ
  8. СЕРВЕР МОЛЛ
  9. ServerGear
  10. Империал Сервер

Миридиум

«Миридиум» — это не только лучший поставщик серверного оборудования, но и команда, которая говорит на языке бизнеса и технических спецификаций. Они не просто поставляют серверы — они разбираются в ваших задачах, будь то обработка данных для ИИ или обеспечение непрерывной работы критически важных систем. И это не пустые слова: более 700 реализованных проектов по всей России и 96% клиентов, которые продолжают с ними работать. И каких клиентов? Сбер, РЖД, Совкомбанк, БКС, Петрович, TATNEFT, Аскона и др.

Что действительно выделяет «Миридиум»? Это их подход к гарантиям и логистике. Да, они предлагают стандартную гарантию до 3 лет, но ключевое — это собственная гарантия на оборудование ушедших западных брендов, полностью соответствующая оригинальной. А если нужно больше уверенности — есть расширенная гарантия со SLA. Оборудование поставляется легально, с уплатой НДС, через несколько проверенных каналов: Китай, ОАЭ, Чехия и другие страны. Это снижает риски и позволяет выбрать самый выгодный маршрут. Для срочных заказов из наличия срок — от 1 до 5 дней; для «под заказ» — от 4 до 9 недель.

Но главное — гибкость. Хотите DELL или HPE? Есть. Нужны решения от менее известных брендов? Просто оставьте заявку — они найдут. Финансовые условия? От 100% предоплаты до 100% постоплаты с отсрочкой — все решается индивидуально.

Преимущества:

  • Двойной контроль качества: на производстве и при импорте в РФ.
  • Прямые поставки без посредников — прозрачные цены и подлинность оборудования.
  • Готовые решения для ИИ, машинного обучения и AI-мониторинга.
  • Собственный сервисный центр с круглосуточной поддержкой и фондом ЗИП.
  • Экспертная команда сертифицированных инженеров и пресейлов для сопровождения сложных проектов.

лучший поставщик серверов

НАГ

«НАГ» — один из старейших игроков на ИТ-рынке России, работающий с 2001 года. Сегодня это масштабный открытый каталог, в котором представлено более 45 000 наименований от 1000+ брендов, включая как мировых лидеров, так и собственные линейки. Особое внимание уделяется телекоммуникационному сегменту: под торговой маркой SNR поставляется оборудование для операторов связи, системных интеграторов и инсталляторов.

Клиенты «НАГ» — это не только частные лица, но и крупные корпорации: Теле2, Мотив, Евраз, DNS, OZON, RETN и другие. Фирма предлагает комплексные решения для ИТ-инфраструктуры, включая серверы, коммутаторы, IPTV-приставки, камеры видеонаблюдения и контроллеры удаленного доступа. При этом вся продукция поставляется с возможностью доставки в любой город России и поддерживается собственным сервисным центром, который берет на обслуживание даже оборудование, приобретенное у других поставщиков.

Преимущества:

  • Огромный ассортимент — более 45 000 позиций от 1000+ брендов.
  • Наличие собственной линейки SNR для телеком- и СКУД-проектов.
  • Сотрудничество с топовыми игроками рынка — от операторов до промышленных гигантов.
  • Гарантийное и послегарантийное обслуживание любого оборудования ИТ-инфраструктуры.
  • Гибкие условия доставки: до терминала, пункта выдачи или самовывоз.

NEX GEN

Особенность подхода — исключение необходимости самостоятельной интеграции. Вместо того чтобы тратить время на подбор комплектующих и их совместимость, заказчик получает готовую конфигурацию с гарантией, идентичной производительской. Это особенно ценно для ИТ-команд, работающих в условиях дефицита ресурсов и сжатых сроков. Фирма активно сотрудничает с корпоративным сектором и системными интеграторами, предлагая индивидуальные конфигурации под любые задачи — от виртуализации до хранения данных.

Преимущества:

  • Поставка готовых, протестированных конфигураций «под ключ».
  • Оперативный подбор по техническим параметрам, бюджету и производителю.
  • Прямые поставки от заводов — без посредников и сокращенные сроки.
  • Высокая надежность оборудования с возможностью быстрой замены или ремонта.
  • Поддержка на всех этапах — от консультации до оформления заказа.

ServerMark™

ServerMark™ — проверенный партнер ведущих мировых брендов: HP, Dell, IBM, Cisco, Huawei, NetApp и других. Фирма обладает директ-доступом к складам вендоров, что позволяет гарантировать оперативную поставку даже самых востребованных позиций. Помимо нового оборудования, здесь можно найти решения, снятые с производства, что особенно ценно для поддержки legacy-систем.

Ассортимент охватывает все — от блейд-систем и СХД до ИБП, IP-телефонии и специализированного ПО. При этом компания предлагает не только продажу, но и модернизацию, тестирование и восстановление серверов. Штат состоит исключительно из квалифицированных специалистов, способных провести доработку или сборку оборудования под конкретные требования заказчика. Это делает ServerMark™ универсальным решением как для малого бизнеса, так и для госкорпораций.

Преимущества:

  • Официальное партнерство с ведущими мировыми вендорами.
  • Возможность приобретения оборудования, снятого с производства.
  • Комплекс услуг: от сборки до модернизации и восстановления.
  • Широкий спектр решений — от серверов до ПО и ИБП.

Ф-Групп

«Ф-Групп» — надежный системный интегратор с 14-летним опытом работы на российском рынке. Фирма специализируется на комплексных поставках: серверное и сетевое оборудование, ПО, периферия, расходники — все в одном месте. Клиентская база включает госорганы, медицинские и образовательные учреждения, а также корпоративные компании.

Особое внимание уделяется скорости и индивидуальному подходу: специалисты подбирают оборудование, полностью соответствующее задачам и бюджету клиента, в течение всего 24 часов. Это позволяет заказчикам быстро реагировать на изменяющиеся условия и избегать простоев. Наличие офисов в Москве и партнерской сети по всей России обеспечивает стабильные поставки и гибкость в логистике.

Преимущества:

  • Опыт с 2009 года и доверие госсектора и крупного бизнеса.
  • Подбор решения под задачу и бюджет за 24 часа.
  • Комплексная поставка — все ИТ-оборудование в одном месте.
  • Стабильные цены и гибкость в условиях сотрудничества.
  • Наличие партнерской сети по всей стране для оперативной логистики.

1Unit

1Unit — профессионал с 15-летним стажем в сфере поставок серверного оборудования. С 2022 года, после изменений на рынке, она организовала собственные каналы импорта из Европы и Китая, обеспечивая бесперебойные поставки нового оригинального оборудования. На складе в Москве всегда в наличии популярные модели серверов и СХД — отгрузка возможна сразу после оплаты.

Для постоянных клиентов доступна уникальная опция — оплата после получения. Кроме того, фирма поддерживает демофонд для тестирования и располагает фондом ЗИП, что гарантирует быстрое восстановление работоспособности в случае сбоев. Гарантия на оборудование достигает 5 лет, а техническая поддержка отвечает на запросы оперативно и квалифицированно.

Преимущества:

  • Собственные склады в РФ и Китае — максимальная скорость поставки.
  • Наличие демофонда для тестирования конфигураций до покупки.
  • Гарантия до 5 лет и фонд ЗИП для быстрого реагирования.
  • Оплата после получения — уникальное условие для постоянных клиентов.
  • Оперативное КП и поддержка от сертифицированных специалистов.

КОНТРОЛШИФТ

«КОНТРОЛШИФТ» — российский производитель серверного оборудования, зарегистрированный в 2021 году. Его платформы «Контролшифт Плюс» включены в реестр Минпромторга и полностью соответствуют требованиям законов 223-ФЗ и 44-ФЗ, что делает их идеальным выбором для госзакупок. Производство началось в ответ на растущий спрос на решения для импортозамещения — уже в 2019 году каждый четвертый проект компании был связан с этой задачей.

Оборудование отличается гибкостью: конфигурации можно адаптировать под любые технические требования и бюджет. Команда берет на себя полное сопровождение — от подготовки документации для закупки до гарантийного обслуживания. Это позволяет заказчикам сосредоточиться на своей основной деятельности, не вникая в бюрократические и технические нюансы.

Преимущества:

  • Российское производство, включенное в реестр Минпромторга.
  • Полное соответствие 223-ФЗ и 44-ФЗ — идеально для госзаказов.
  • Гибкая настройка конфигураций под задачи и бюджет проекта.
  • Полное сопровождение закупки и гарантийное обслуживание «под ключ».
  • Сертифицированная безопасность и защита от киберугроз.

СЕРВЕР МОЛЛ

«СЕРВЕР МОЛЛ» — один из крупнейших поставщиков серверного оборудования в России и СНГ с 23-летней историей. За это время компания отгрузила десятки тысяч единиц техники, выполнила более 150 системных интеграций и реализовала более 20 enterprise-проектов полного цикла. В арсенале — решения от Dell, HPE, Lenovo и других лидеров.

Сервис здесь выходит на первый план: предоставляется полноценная 5-летняя гарантия, бесплатная доставка по России и ЕАЭС, диагностика на месте у клиента и выезд специалиста в любой город. Есть возможность приобрести оборудование в лизинг, а также разместить его в собственном или стороннем ЦОДе. Собственные склады в РФ и Европе позволяют оперативно заменять любые компоненты даже в экстренных случаях.

Преимущества:

  • 5-летняя гарантия на все оборудование.
  • Бесплатная и сверхбыстрая доставка по России и ЕАЭС.
  • Диагностика и ремонт сервера на месте — за счет компании.
  • Собственные склады в РФ и Европе для экстренных замен.
  • Возможность покупки в лизинг и размещения в ЦОД.

ServerGear

ServerGear — поставщик с прямым доступом к заводам-производителям в Китае и партнерскими соглашениями с IBM, Cisco, HP, Dell, Huawei, Lenovo, другими мировыми брендами. В каталоге — более 60 000 товаров, включая редкие и специализированные компоненты. Это делает компанию особенно ценной для проектов, требующих нестандартных решений.

Особое внимание уделяется скорости: коммерческое предложение готовится за час, а справочный центр работает 24/7. При этом вся продукция — только новая и оригинальная, с гарантией подлинности. Фирма предлагает как стандартные, так и кастомизированные конфигурации, адаптированные под индивидуальные задачи заказчика.

Преимущества:

  • Прямые поставки от вендоров и заводов в Китае.
  • Более 60 000 позиций в каталоге — включая редкие комплектующие.
  • Круглосуточная техническая поддержка и КП за 1 час.
  • Кастомизация под любые технические требования.
  • Работа с юр- и физлицами без ограничений.

Империал Сервер

«Империал Сервер» — компания с 13-летним опытом, предлагающая более 15 000 позиций серверного оборудования от DELL, Lenovo, HPE, Supermicro, IBM и Huawei. Склады в Китае с запасом 2500+ позиций обеспечивают стабильные поставки даже в условиях высокого спроса.

Но это не просто дистрибьютор: «Империал Сервер» — еще и разработчик. Команда создает сайты, ботов, API-интеграции и промышленное ПО, используя генеративные ИИ и машинное обучение. Таким образом, клиенты получают не только «железо», но и цифровые решения «под ключ». Каждому заказчику назначается персональный менеджер, а доставка по ЦФО — одна из самых быстрых на рынке.

Преимущества:

  • Более 15 000 позиций, включая редкие и специализированные комплектующие.
  • Склады в Китае с запасом 2500+ позиций.
  • Персональный менеджер на всех этапах сотрудничества.
  • Собственные разработки: от чат-ботов до промышленного ПО.
  • Быстрая доставка по ЦФО и дилерские соглашения с топовыми брендами.

Несмотря на сложную геополитическую обстановку, рынок предлагает надежные и доступные решения в IT-сфере. Каждая из компаний имеют свои особенности, но все они схожи в одном – стремлении выстраивать долгосрочные взаимовыгодные отношения с клиентом. Выбор за вами.

