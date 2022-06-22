На Фогейме стартует летний турнир по Lineage 2 Essence

Этим летом на игровой платформе Фогейм состоится масштабный PvP-турнир по Lineage 2 Essence. В нём примут участие 32 команды, которые сразятся за звание сильнейших и смогут выиграть призы — как внутриигровые, так и реальные. Приём заявок уже закрыт.

Lineage 2 Essence — самая последняя из трёх версий легендарной MMORPG Lineage 2, созданная для тех, кто предпочитает играть в одиночку. Этим летом поклонники Essence получили шанс вписать своё имя в историю проекта — с сегодняшнего дня все желающие могут подать заявку на участие в большом PvP-турнире, который пройдёт в июне и июле. Это уже второе событие такого масштаба — первый турнир по Lineage 2 Essence состоялся два года назад.

Для того, чтобы стать участником турнира, нужно собрать команду из 5 человек и подать заявку на официальном сайте. Всего за победу будут сражаться 32 команды. 16 команд, обладающих высокоуровневыми персонажами на официальных серверах игры, войдут в число участников автоматически, а ещё 16 будут определены в ходе отборочного этапа. При этом сражаться игроки будут на равных — все участники получат одинаковое снаряжение, а самым важным фактором победы станут игровые навыки. За турниром можно наблюдать в прямом эфире — все битвы будут транслироваться на Twitch.

Расписание этапов турнира выглядит так:

15–20 июня — приём заявок

24 июня — 8 июля: отборочный этап

11–14 июля: основной этап

18–21 июля: плей-офф

Команды, которые попадут в топ-3 по результатам турнира, получат призы: легендарные игровые предметы для своих персонажей, а также геймерские аксессуары от партнёра GMNG — колонки, мыши и микрофоны. Кроме того, приятные бонусы ждут всех игроков, прошедших в основной этап турнира. Подробности об этом можно будет найти в социальных сетях проекта на протяжении всего турнира.