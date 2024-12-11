На NVIDIA вновь подали в суд

Только что всплыла информация о том, что компания NVIDIA столкнулась с коллективным иском от инвесторов, утверждающих, что компания вводила акционеров в заблуждение относительно влияния рынка криптовалют на свои продажи. Иск основан на двух делах 2018 года, в которых инвесторы утверждают, что NVIDIA безответственно ввела их в заблуждение относительно того, насколько её рост доходов был связан с криптовалютным рынком. В частности, инвесторы обвинили компанию и её руководство в предоставлении ложной информации, преуменьшении влияния нестабильного рынка криптовалют на рост доходов и преувеличении своей способности адаптироваться к изменениям.

В отдельном деле в 2022 году NVIDIA уже урегулировала претензии Комиссии по ценным бумагам и биржам США, выплатив штраф в размере 5,5 миллионов долларов за сокрытие зависимости своего успеха от волатильного криптовалютного рынка. При этом компания не признала вины. Кроме того, специалисты уверены, что производитель видеокарт умышленно ввёл в заблуждение инвесторов данными о том, что благодаря криптовалюте доходы компании существенно возрастут в ближайшем будущем. Дело в том, что на самом деле к тому моменту бум майнинга уже прошёл, продажи видеокарт пошли вниз, а прибыль снизилась. Соответственно, инвесторы, которые вложили средства в акции в ожидании прибыли, оказались у разбитого корыта. С другой стороны, сейчас они уже достаточно хорошо себя чувствуют и явно отбили те промахи.