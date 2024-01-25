На Palworld могут подать в суд за плагиат

Также журналист из издания Circana сообщил, что Palworld в понедельник прошла Fortnite по количеству ежедневно активных пользователей на Xbox в США, что является феноменальным успехом. И с учётом глобального успеха игры от Pocketpair, неудивительно, что Nintendo обратила внимание на проект. Всё же визуально питомцы в игре Palworld очень похожи на покемонов, а покемоны являются интеллектуальной собственностью Nintendo. Так что теперь компания будет внимательно изучать игровой процесс, графику и персонажей, дабы найти возможные случаи плагиата, а затем подать на популярную игру в суд. Это сильно огорчило геймеров, потому что если дело действительно дойдёт до суда, то игру могут убрать с продажи, а серверы полностью закрыть. Это, конечно, не очень приятно.