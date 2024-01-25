На Palworld могут подать в суд за плагиат

Наиболее обсуждаемый проект года и самая популярная на текущий момент видеоигра под названием Palworld превзошла отметку в восемь миллионов проданных копий (только на платформе Steam) менее чем за неделю с момента релиза в раннем доступе. Кроме того, игра преодолела отметку в два миллиона одновременно активных игроков на платформе Valve. Превзойти это достижение в своё время удалось только PUBG: Battlegrounds, когда эта игра в жанре Battle Royale находилась на пике своей популярности. Кроме того, по данным информационного издания GameDiscoverCo, на консоли Xbox игра была загружена 1,5 миллионов раз, так что общие продажи стремительно приближаются к 10 миллионам проданных копий.

Также журналист из издания Circana сообщил, что Palworld в понедельник прошла Fortnite по количеству ежедневно активных пользователей на Xbox в США, что является феноменальным успехом. И с учётом глобального успеха игры от Pocketpair, неудивительно, что Nintendo обратила внимание на проект. Всё же визуально питомцы в игре Palworld очень похожи на покемонов, а покемоны являются интеллектуальной собственностью Nintendo. Так что теперь компания будет внимательно изучать игровой процесс, графику и персонажей, дабы найти возможные случаи плагиата, а затем подать на популярную игру в суд. Это сильно огорчило геймеров, потому что если дело действительно дойдёт до суда, то игру могут убрать с продажи, а серверы полностью закрыть. Это, конечно, не очень приятно.
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