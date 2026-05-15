Xbox Series X станет гораздо мощнее с FSR 4.1

С момента выхода Xbox Series X и PlayStation 5 различия между мультиплатформенными играми на этих консолях оставались минимальными и обычно были незаметны для большинства пользователей. Однако, как утверждает автор с канала Moore’s Law Is Dead, ситуация может измениться после появления AMD FSR 4.1 на видеокартах RDNA 2, благодаря чему Xbox Series X способен получить серьёзное преимущество над PlayStation 5. Автор считает, что Xbox Series X не получит настолько же впечатляющий прирост, как PlayStation 5 Pro с её фирменной технологией PSSR 2, однако консоль Microsoft всё равно сможет обеспечить заметное улучшение качества изображения и производительности. Более того, он предполагает, что Series X сможет использовать более качественный режим FSR 4.1, чем базовая PlayStation 5, что станет очевидным преимуществом Xbox уже в следующем году.

Дополнительным плюсом Xbox называют и инструментарий для разработчиков. По словам автора, SDK Xbox уже включает плагины для FSR 3 и более новых версий технологии. В то же время Sony, как утверждается, прекратила обновление FSR-плагинов примерно на версии 2.2. Из-за этого интеграция FSR 3.1 и последующих версий на PlayStation оказывается более сложной задачей. Всё дело в том, что Sony сосредоточилась на развитии собственной технологии масштабирования PSSR для PlayStation 5 Pro, оставив обычную PlayStation 5 со старыми версиями FSR. Так что у Microsoft появились шансы добиться успеха в этом направлении.
