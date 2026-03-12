На Valve подали в суд за лутбоксы в играх

Компания Valve заявила игрокам, что намерена оспаривать иск, поданный генеральным прокурором штата Нью-Йорк — в прошлом месяце он обвинил компанию в продвижении «незаконного гемблинга» через игровые лутбоксы. В письме, отправленном игрокам из Нью-Йорка в Counter-Strike 2, Dota 2 и Team Fortress 2, компания заявила, что «разочарована» этими обвинениями. Valve утверждает, что «коробки с сюрпризом» широко используются в разных играх и существуют даже в реальном мире — например, в коллекционных карточках бейсбола, Pokémon и игрушках Labubu.

По словам компании, с 2023 года она сотрудничает с прокуратурой штата, объясняя принцип работы виртуальных предметов и лутбоксов. Valve подчёркивает, что игрокам «не нужно открывать такие коробки, чтобы играть», а большинство пользователей этого и не делает, поскольку предметы внутри носят исключительно косметический характер. Компания намерена защищать свою позицию в суде, но заявляет, что будет соблюдать требования, если законодательное собрание штата введёт отдельное регулирование лутбоксов. При этом Valve заявляет о «серьёзных опасениях» по поводу предлагаемых прокурором изменений. Среди них — требование сделать коробки и полученные из них цифровые предметы непередаваемыми. Компания считает, что возможность передачи виртуальных предметов полезна для пользователей, так как позволяет продать или обменять ненужный предмет на другой. Но пока что эти аргументы выглядят не очень убедительно.