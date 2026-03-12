На Valve подали в суд за лутбоксы в играх

По словам компании, с 2023 года она сотрудничает с прокуратурой штата, объясняя принцип работы виртуальных предметов и лутбоксов. Valve подчёркивает, что игрокам «не нужно открывать такие коробки, чтобы играть», а большинство пользователей этого и не делает, поскольку предметы внутри носят исключительно косметический характер. Компания намерена защищать свою позицию в суде, но заявляет, что будет соблюдать требования, если законодательное собрание штата введёт отдельное регулирование лутбоксов. При этом Valve заявляет о «серьёзных опасениях» по поводу предлагаемых прокурором изменений. Среди них — требование сделать коробки и полученные из них цифровые предметы непередаваемыми. Компания считает, что возможность передачи виртуальных предметов полезна для пользователей, так как позволяет продать или обменять ненужный предмет на другой. Но пока что эти аргументы выглядят не очень убедительно.