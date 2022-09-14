На Xbox One и Xbox Series X/S появился Discord

Какое-то время назад разработчики из Discord решили запустить своё приложение на базе консолей Xbox One и Xbox Series X/S, что очень понравилось геймерам. Всё же на текущий момент это буквально самое качественное решение для общения между геймерами из всех, которые только представлены на рынке. Геймерам новость понравилась, так как можно будет прямо с консоли подключаться к каналам и получать доступ к массе другого контента не покидая свою игровую платформу. Что же, после длительного тестирования в закрытой команде разработчики всё же выпустили приложение на Xbox One and Xbox Series X/S для всех желающих — теперь общаться с товарищами по команде будет гораздо проще и быстрее. Правда, стоит понимать, что некоторые функции, вероятно, будут работать не так хорошо, как хотелось бы.

Например, разработчики подтвердили, что система шумоподавления при разговоре работать на консолях тоже будет, но вот насколько хорошо она будет справляться с поставленной задачей — вопрос интересный. При этом будут определенные ограничения при демонстрации экрана, так как очевидно, что приложение не сможет выдавать картинку в максимальном разрешении. Но, с другой стороны, это пока что довольно лояльные ограничения, которые позволят аудитории быстро нагнать базу пользователей для Discord. А тот уже будет продавать новой аудитории свою платную подписку с реакциями, анимированными аватарками и не только. Новость для определённой аудитории геймеров на самом деле прекрасная.
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