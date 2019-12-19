На аукцион выставлен Nintendo PlayStation

Невероятно редкий прототип неизданного SNES-CD, также известный как SNES PlayStation или Nintendo PlayStation Superdisc, был найден и восстановлен почти в идеальном состоянии. Владелец запустил консоль и даже смог обойти проблему с программным обеспечением, которая не позволяла приводу работать. Владелец решил выставить ее на аукцион.

Аукцион будет проведен компанией Heritage, которая занимается коллекционированием видеоигр. Heritage Auctions продала первую печатную копию Super Mario Bros за более чем 100 000 долларов, в то время как другие редкие игры также обходились в десятки тысяч долларов каждая. Аукцион должен начаться 27 февраля.