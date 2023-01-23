На что способен планшет Huawei MatePad Pro? Топ 5 неожиданных фишек

У многих складывается впечатление, что планшеты все больше уходят на второй план и теряют свою актуальность. Huawei в корне не согласны с данным заявлением, и на примере MatePad Pro 12.6 доказывает, что подобные устройства еще способны на многое. В данной статье мы расскажем о 5 фишках планшета Huawei на HarmonyOS, которые могут сильно облегчить рабочие и творческие задачи.

Дополняем планшет клавиатурой и стилусом

К планшету Huawei MatePad Pro можно подключить фирменные аксессуары, а именно клавиатуру и стилус, которые сильно дополняют его функционал и буквально даруют ему новые свойства. Плюс физической клавиатуры Huawei Smart Magnetic Keyboard заключается в том, что на ней намного удобнее и быстрее печатать за счет довольно глубокого хода в 1.3 мм. Также она не загромождает собой часть экрана, как это происходит с виртуальной клавиатурой планшета. Еще данная клавиатура поддерживает сочетания клавиш по типу Ctrl + C, Ctrl + Shift, Alt + Tab и тд. Это упрощает работу и приближает пользовательский опыт к ноутбуку.

Также к планшету можно подключить стилус Huawei M-Pencil 2-го поколения. Он умеет распознавать до 4096 степеней нажатия и поддерживает работу в наклонном положении, поэтому рисовать или просто оставлять заметки в блокноте им более чем приятно. Степень задержки составляет всего 2 мс. Стилус заряжается прямо от планшета и способен проработать от одного заряда до 10 часов.

Превращаем планшет во второй монитор

Несколько лет назад актуальные продукты от Huawei обзавелись поддержкой функции «Суперустройство». Она позволяет связать несколько устройств бренда в одну общую цепочку и быстро взаимодействовать между ними. Благодаря этому можно легко подружить планшет с ноутбуком от Huawei. Делается это через фирменную утилиту PC Manager за пару простых шагов. Всего доступно три режима работы: проекция, расширение и взаимодействие. Первый дублирует экран ноутбука. Второй превращает планшет во второй монитор и сильно расширяет рабочее пространство и, таким образом, с собой можно всегда иметь компактный экран. Третий сценарий под название «взаимодействие» дает возможность быстро перекидывать файлы из ноутбука на планшет или наоборот.

Повышаем работоспособность в 2 раза

Huawei MatePad Pro оснащен поддержкой многооконного режима. С помощью этого можно, к примеру, одновременно смотреть лекцию и конспектировать ее. Или же общаться с коллегами по Zoom и параллельно работать в браузере. В общем, применений этому масса. Размер окон можно сдвигать в соотношении сторон 1:1, 1:2 или 2:1.

Выводим еще больше приложений на экран

Также на планшете можно вывести приложения в маленьких подвижных окнах, размер которых можно еще и корректировать. Таким образом можно, еще сильнее повысить многозадачность и еще сильнее увеличить количество сценариев использования. Одновременно на экран можно выводить до двух подобных окон.

Еще справа экрана есть боковая панель. Она содержит в себе все свёрнутые приложения. Это тоже облегчает процесс пользования.

Удобные жесты

Huawei MatePad Pro поддерживает ряд интересных жестов, которые выполняются с помощью костяшек пальцев. Вначале может показаться, что это в принципе весьма странная фишка, но если немного приноровиться, то приходит понимание, что это действительно удобное решение. Всего имеются четыре вида таких жестов:
1.При двойном постукивании костяшкой пальца по экрану можно сделать скриншот;
2. Чтобы выполнить скриншот части экрана нужно той же костяшкой обвести нужную область;
3. Еще можно быстро сделать длинный скриншот. Для этого нужно костяшкой нарисовать буку «S»;
4. Если дважды постучать по планшету двумя пальцами, то начнется вестись запись с экрана.

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На что способен планшет Huawei MatePad Pro? Топ 5 неожиданных фишек На что способен планшет Huawei MatePad Pro? Топ 5 неожиданных фишек
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