На презентации Nintendo Direct будут представлены две видеоигры Breath of the Wild 2 и Metroid

На следующей недели пройдет презентация Nintendo Direct, в которой будут представлены два проекта. Презентация состоится 26 марта 2020 года. На ней будет показан игровой процесс и геймплей, а также визуальные возможности.

Breath of the Wild 2 видеоигра в жанре action-adventure с открытым миром, разработанная и выпущенная японской компанией Nintendo для консолей Nintendo Switch и Wii U в 2017 году. Игрок управляет персонажем по имени Линк. Breath of the Wild получила высочайшие оценки критиков.

Metroid видеоигра в жанре action-adventure. Игрок управляет героиней по имени Самус Аран, которая сражается с инопланетными существами. Игра проходит в вымышленной вселенной.