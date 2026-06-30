На производителей ОЗУ подали в суд

Стремительный рост цен на память, вызванный в первую очередь огромным спросом со стороны индустрии искусственного интеллекта, привёл крупнейших производителей DRAM к новым юридическим проблемам. Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology, которые совместно контролируют около 95% мирового рынка DRAM, стали ответчиками по коллективному иску, поданному в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии. Истцы утверждают, что компании намеренно ограничивали производство ключевых чипов оперативной памяти, несмотря на сохраняющийся высокий спрос со стороны производителей смартфонов и персональных компьютеров.

По мнению истцов, среди которых присутствуют частные лица и небольшие компании, искусственное ограничение поставок спровоцировало так называемый «RAMpocalypse» — резкий скачок цен на оперативную память. В некоторых случаях стоимость DRAM выросла на сотни процентов, что, как утверждается в иске, значительно превышает уровень, который можно было бы объяснить обычными рыночными факторами. Последствия уже ощущают конечные потребители. Apple недавно повысила цены на компьютеры Mac, планшеты iPad и ряд других устройств, связав это с ростом стоимости памяти и накопителей на фоне бума искусственного интеллекта. Другие производители ПК и смартфонов также были вынуждены пересмотреть ценовую политику или отложить запуск новых продуктов. Будет интересно посмотреть на то, что в итоге решит суд — дело серьёзное.