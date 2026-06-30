На производителей ОЗУ подали в суд…

По мнению истцов, среди которых присутствуют частные лица и небольшие компании, искусственное ограничение поставок спровоцировало так называемый «RAMpocalypse» — резкий скачок цен на оперативную память. В некоторых случаях стоимость DRAM выросла на сотни процентов, что, как утверждается в иске, значительно превышает уровень, который можно было бы объяснить обычными рыночными факторами. Последствия уже ощущают конечные потребители. Apple недавно повысила цены на компьютеры Mac, планшеты iPad и ряд других устройств, связав это с ростом стоимости памяти и накопителей на фоне бума искусственного интеллекта. Другие производители ПК и смартфонов также были вынуждены пересмотреть ценовую политику или отложить запуск новых продуктов. Будет интересно посмотреть на то, что в итоге решит суд — дело серьёзное.