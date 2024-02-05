На серверы Palworld тратят по 500 тысяч долларов в месяц

Видеоигра Palworld бьёт рекорды популярности в сети и демонстрирует миллионы одновременно подключённых игроков, но это обходится довольно дорого, так как разработчики из Pocketpair тратят огромные суммы на обслуживание серверов. Генеральный директор Такуро Мидзобэ раскрыл сообщил в социальных сетях, что поддержание серверов Palworld становится крайне дорогим удовольствием. Он отмечает, что поддержание серверов обошлось команде разработчиков в поразительные 70 миллионами йен, что эквивалентно примерно 475 000 долларам. Кроме того, Такуро пошутил, что такие высокие расходы могут обанкротить разработчика в ближайшее время, но на самом деле это очень маловероятно.

Дело в том, что проект от Pocketpair преодолел отметку в 19 миллионов проданных копий (12 миллионов в Steam и 7 миллионов на Xbox), что позволит проекту тягаться за звание самой продаваемой игры текущего года. Хотя пока эта новость пишется количество проданных копий уже могло перевалить за 20 миллионов. Соответственно, учитывая цену проекта, игра принесла более 200 миллионов долларов только от продаж в Steam, а ведь разработчики получают выплаты от Xbox, так как там игра представлена ещё и в Game Pass, а не только в формате платной игры. Аналитики уверены, что игра на текущий момент принесла разработчику примерно 360 миллионов долларов суммарно, так что даже если они будут тратить по 6 миллионов долларов в год на серверы, то им явно хватит бюджета, чтобы не обанкротиться.
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