На серверы Palworld тратят по 500 тысяч долларов в месяц…

Дело в том, что проект от Pocketpair преодолел отметку в 19 миллионов проданных копий (12 миллионов в Steam и 7 миллионов на Xbox), что позволит проекту тягаться за звание самой продаваемой игры текущего года. Хотя пока эта новость пишется количество проданных копий уже могло перевалить за 20 миллионов. Соответственно, учитывая цену проекта, игра принесла более 200 миллионов долларов только от продаж в Steam, а ведь разработчики получают выплаты от Xbox, так как там игра представлена ещё и в Game Pass, а не только в формате платной игры. Аналитики уверены, что игра на текущий момент принесла разработчику примерно 360 миллионов долларов суммарно, так что даже если они будут тратить по 6 миллионов долларов в год на серверы, то им явно хватит бюджета, чтобы не обанкротиться.