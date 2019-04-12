Набор аксессуаров для мобильного гейминга StygianForce

Превратите свой смартфон в игровую систему с помощью набора аксессуаров для мобильных игр StygianForce.

В комплект StygianForce входят MobileGrip, MobileTriggers и GripLocks, а также салфетка из микрофибры. MobileGrip имеет специальное резиновое синтетическое покрытие для оптимального сцепления и минимального потоотделения. Это также дает вам дополнительное сцепление для более устойчивых движений и контроля, одновременно смягчая амортизацию вашего смартфона.

Три сменных замка GripLocks легко меняются, обеспечивая идеальную эргономическую фиксацию. MobileTrigger - это триггерное приложение, которое позволяет вам выполнять более одного действия одновременно, например, перемещение, прицеливание, прицел и выстрел. Салфетка из микрофибры помогает защитить экран от грязи. Весь комплект поставляется в кожаном чехле.