Набор оперативной памяти с водяной системой охлаждения - Thermaltake WaterRam RGB

Thermaltake выпустила оборудование WaterRAM, представляющее собой набор модулей DDR4 с блоком водяного охлаждения. WaterRAM оснащен довольно большим водоблоком с регулируемой подсветкой RGB. Каждый модуль покрыт алюминиевым радиатором толщиной 2 миллиметра, который передает свое тепло медному (и никелированному) водоблоку. Можно подключить существующий контур водяного охлаждения непосредственно к G fittings. Модули основаны на законченных чипах памяти SK Hynix C-die DDR4, которые работают на частоте 3600 МГц в стандартной комплектации. Время срабатывания установлено на CL18 19-19-36, что требует 1,35 вольт. PCB также состоит из 10 слоев, и XMP 2.0, конечно, не забыт. Менее распространена поддержка Amazon Alexa, также можно управлять модулями WaterRAM с помощью программного обеспечения, от производителей материнских плат или с помощью Razer Chroma. Освещение в блоке также состоит из 12 светодиодов, которые можно адресовать индивидуально. Основная память Thermaltake WaterRAM DDR4-3600 (CL-W262-CA00SW) должна появиться в наборах по 32 ГБ (как 2 x 16 ГБ, так и 4 x 8 ГБ).