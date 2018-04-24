Начиная с 2020 года Apple больше не будет использовать процессоры Intel

В Bloomberg появились данные, что Apple будет создавать саморазвивающийся процессор для своих компьютеров Mac. Это означает, что Apple будет отказываться от Intel, когда дело дойдет до процессоров.Даже упоминается, что он не остановится только на процессорах, так как Apple хочет связать все вместе, более крупный проект с кодовым названием Kalamata, так как Apple хочет, чтобы все его устройства работали вместе, так что помимо Mac также iPhones и iPads. Apple работает над новой программной платформой Marzipan (которая уже может быть выпущена в этом году), что позволяет запускать приложения для iPhone и iPad на компьютерах Mac. Так же акции Intel упали на 9,2 процента, когда новости были раскрыты.