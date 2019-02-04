Надувная палатка Mavericks Extreme Condition

Оставайтесь в комфорте во время походов с надувной палаткой Heimplanet Mavericks Extreme Condition.

Эта палатка предназначена для экстремальных погодных условий. Например, вы можете использовать палатку Mavericks в качестве групповой палатки или базового лагеря. Предлагая в высоту два метра, палатка покрывает более 13 метров площади земли. Обладая уникальной геодезической структурой, палатка Mavericks может легко выдерживать скорость ветра более 117 км/ч.

Кроме того, три двери обеспечивают удобный доступ при любых обстоятельствах. Окна с тремя ТПУ также позволяют в любое время видеть все вокруг. Закрываемые вентиляционные отверстия сверху и снизу обеспечивают большую вентиляцию. Палатку легко настроить одному человеку за считанные минуты. Стоимость палатки составляет 6000 долларов.