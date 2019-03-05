Настольная лампа в скандинавском стиле Wapipey Nordic Iron

Добавьте красивое сияние в свое пространство с настольной лампой в скандинавском стиле Wapipey Nordic Iron.

Светильник изготовлен из отборного кованого метала и отличается элегантным и простым дизайном. В настольной лампе Wapipey Nordic Iron, выполненной из окрашенного золота, используется многослойная окраска. Кроме того, кованая железная основа является толстой и устойчивой, что делает ее пригодной для любой поверхности. Лампа с напряжением 110 ~ 250 В и мощностью 0-60 Вт обеспечивает высокую эффективность и устойчивость к высоким температурам.

Лампа использует лампочку G9 в качестве источника света. Он также поставляется с кнопочным переключателем, так что вы можете легко включать и выключать лампу.