Настольные ПК Fujitsu Esprimo D получили вогнутый монитор B34-9U

2018-05-30, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Fujitsu Esprimo D958/T; [64]
Компания Fujitsu представила три новых настольных компьютера серии Esprimo D, которые получили процессоры Intel Core восьмого поколения, 4 ГБ оперативной памяти и операционную систему Windows 10 April 2018 Update. Старшая модель Esprimo D958/T получила поддержку Intel vPro. Модель Esprimo D588/T предназначена для круглосуточной работы, а потому имеет электромагнитную совместимость и защиту от статического электричества. Что до модели D558/T, то она является самой доступной в линейке. Отметим также опциональную заглушку, физически блокирующую доступ к портам USB.

Все модели поставляются с монитором Display B34-9U LED, который характеризуется 34,1-дюймовой вогнутой панелью с разрешением 3440:1440 пикселей, соотношением сторон экрана 21: 9, а также 1,074 миллиарда отображаемых цветов. Компьютеры появятся в продаже в июле по цене от 1445 до 1860 долларов. Рекомендованная розничная цена монитора составляет 2500 долларов.


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