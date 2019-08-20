Наушники Bose с шумоподавлением 700

Американский производитель аудио недавно выпустил новую серию наушников, в том числе самые современные наушники с шумоподавлением 700, которые являются флагманской гарнитурой в линейке беспроводных и шумоподавляющих продуктов Bose.

Наушники 700 были запущены в Индии и поступят в продажу 22 августа по цене рупий 34500. Bose шумоподавлением Наушники 700 в настоящее время являются флагманским продуктом в линейке наушников компании, и будет доступна вместе с предыдущей топовой гарнитуры, в Бозе QuietComfort 35 II . Наушники имеют обновленную конструкцию, теперь механизм регулировки находится на внешней стороне наушников.

Наушники 700 с шумоподавлением также поддерживают голосовой ассистент и оптимизированы для использования с Google Assistant, Apple Siri и Amazon Alexa.

Включены Bluetooth для беспроводной связи, активное шумоподавление, улучшенная микрофонная система, которая будет работать как для шумоподавления, так и для функций голосового вызова, сенсорного управления и заявленного срока службы батареи до 20 часов. Bose также включает в себя новую функцию под названием Bose AR , которая позиционируется как первая в мире платформа дополненной реальности.

Наушники 700 с шумоподавлением изначально будут доступны только в черном цвете, а серебристый вариант поступит в продажу позднее. Наушники будут доступны как в Интернете, так и в автономном режиме через крупные розничные сети, в том числе магазины Bose, Amazon.in и Flipkart.