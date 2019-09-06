Наряду с новыми смартфонами компания выпустила наушники Nokia Power Earbuds - пару беспроводных наушников, которые гарантируют лидирующее в своем классе время автономной работы до 150 часов за цикл зарядки. Наушники стоят 79 евро и поступят в продажу с октября.

Наушники Nokia Power соответствуют наушникам Nokia True Wireless и оснащены гораздо более мощным чехлом для зарядки с аккумулятором емкостью 3000 мАч. Утверждается, что зарядный футляр способен заряжать аккумуляторы емкостью 50 мАч в наушниках в 30 раз. Сами вкладыши имеют заявленное время работы от аккумулятора 5 часов, что дает Power Earbuds общее время автономной работы 150 часов на цикл зарядки.

Наушники заряжаются,помещая их в зарядный футляр, а футляр можно заряжать через порт USB Type-C. Элементы управления наушниками Nokia Power оснащены сенсорным управлением, а в комплект входят три пары ушных вкладышей. Наушники позволяют использовать голосовой помощник на смартфоне только для голосовых команд громкой связи.

В наушниках Nokia Power имеется Bluetooth 5.0 для подключения, а IPX7 рассчитан на водонепроницаемость, что означает, что вы можете погружать вкладыши в воду до 1 метра на срок до 30 минут без риска повреждения. Наушники питаются от 6-мм графеновых драйверов и доступны в двух цветовых вариантах: темно-серый и светло-серый.