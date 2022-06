Научно-фантастическая игра No Man’s Sky выйдет на iPad

Новый чип серии M компании Apple продемонстрировал свои возможности и может запускать современные игры на новом Mac, в том числе такие игры как GRID Legends от EA и Resident Evil Village от Capcom.

No Man's Sky является научно-фантастической игрой об исследованиях и выживании в бесконечной, процедурно генерируемой вселенной. На данный момент, No Man’s Sky доступна на всех современных игровых устройствах, от PlayStation до Xbox, ПК и даже на Switch. А поскольку Apple Silicon также работает на iPad, разработчики игр могут предлагать свои проекты еще большему количеству пользователей, например, No Man's Sky от Hello Games появится на Mac и iPad в конце этого года.