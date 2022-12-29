Названа рекомендованная цена NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Некоторое время назад мы сообщали новости о том, что компания NVIDIA планирует в ближайшем будущем отправить в продажу свою новую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, которая должна потенциально быть более доступным вариантом, нежели флагманы из линейки нового поколения. И сегодня появилась новая информация о том, что производитель даже решил, какой будет рекомендованная стоимость новинки — за NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti официально запросят 799 долларов. Это на 50 долларов дешевле, чем изначально планировалось за оригинальную модель NVIDIA RTX 4080 на 12 ГБ, которая на самом деле и является NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti после смены названия. Таким образом производитель действительно делает чуть более доступную видеокарту для широких масса.

Правда, стоит сразу уточнить, что хотя производитель и говорит о более доступной видеокарте, на самом деле это немного не так. Да, рекомендованная розничная стоимость NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti действительно будет составлять 799 долларов, но продаваться по этой цене она не будет. Дело в том, что на рынке уже появились видеокарты этой модели и они продаются по цене от 1000 долларов, так что говорить о каких-либо возможностях получить более доступную видеокарту пока что речи не идёт. Возможно, спустя год или два NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti действительно будет продаваться за 799 долларов, но на текущий момент нет ни единого шанса, что это произойдёт. У NVIDIA просто нет необходимости работать в этом направлении.
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