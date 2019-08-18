Need For Speed Heat выйдет в ноябре

2019-08-18, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Need For Speed Heat ; [45]

Следовало ожидать, Need for Speed Heat снова фокусируется на уличных гонщиках и полицейских фантазиях, и эта тема часто встречается во многих играх NFS.

Жара будет проходить в Palm City, вымышленном открытом мире, где игроки могут участвовать в гонках и соревноваться в различных соревнованиях, чтобы заработать деньги и вознаграждения за обновление своей коллекции автомобилей. Вот первый трейлер к игре:

Need for Speed Heat запускается на ПК, Xbox One и PS4, 8 ноября. Те, у кого есть EA Access или Origin Access, могут играть в первые десять часов, начиная с 5 ноября. Между тем, подписчики Origin Access Premier получат полный доступ к игре.

Ранее в этом году название «Need for Speed: Heat» крутилось вокруг слухов, и с запуском таймера обратного отсчета. Игра будет официально анонсирована 14 августа.


Комментарии и отзывы Need For Speed Heat
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