Need For Speed: Hot Pursuit получит ремастер

Не так давно EA объявила, что Criterion Games будет отвечать за разработку будущих видеоигр Need For Speed. Студия уже разрабатывает новую часть франшизы, но кажется, что скоро выйдет ремастер старой версии игры. EA официально не объявила о ремастере, но страница с игрой была опубликована на сайте Amazon, после чего была удалена, но сохранена в архиве. Если все-таки игра получит переиздание, Need For Speed: Hot Pursuit будет разрабатываться для ПК и консолей с дополнительным выпуском на Switch.

Оригинальная Need for Speed: Hot Pursuit была выпущена в 2010 году и является одной из самых популярных игр серии. Во время события EA Play компания объявила, что Criterion разрабатывает новую игру NFS для консолей следующего поколения.