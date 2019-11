Уже появились оценки Need for Speed: Heat в день выхода игры.

Первые оценки Need for Speed Heat

The Games Machine — 85

App Trigger — 85

GamePro Germany — 80

IGN — 80

VG247 — 80

GamesRadar+ — 70

Everyeye.it — 65

USgamer — 60

Need for Speed: Heat уже доступна на PlayStation 4, Xbox One и PC. Игрокам снова предстоит перевоплотиться в уличных гонщиков, показав свои навыки вождения.