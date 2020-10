Electronic Arts объявила дату выхода обновленной игры Need for Speed: Hot Pursuit Remastered. 6 ноября гоночный симулятор легендарной серии Need for Speed выйдет на платформе ПК, Xbox One и Sony PS4. Что касается изменений, нас ждет обновленная графика, улучшенные модели автомобилей, больше объектов, большая дальность прорисовки и многое другое.

Игра будет поддерживать кроссплатформенную совместимость, добавлены достижения. Над ремастером работала студия Stellar Entertainment.