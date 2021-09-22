Нехватка полупроводников поставила новый рекорд

Несмотря на достаточно положительные сообщения от инсайдеров и аналитиков, время ожидания для компаний, ищущих полупроводники для своей продукции, еще больше увеличилось. В августе отрасль достигла рекордного времени выполнения заказа в 21 неделю, что свидетельствует об обострении глобальной проблемы нехватки микросхем с течением времени. Для тех, кто не знает, в настоящее время мир сталкивается с нехваткой полупроводников — это затронуло различные отрасли по всему миру, включая автомобилестроение, бытовую электронику и не только. Отсутствие чипов привело к остановке производства автопроизводителями, в то время как рост электронной промышленности также замедлился. Согласно исследованию Susquehanna Financial Group, сроки поставки чипов снова выросли и достигли 21 недели в прошлом месяце — это абсолютный рекорд в текущем столетии.

Еще в июле мы сообщали, что время ожидания достигло рекордных 18 недель, но теперь производители отстали от графика ещё на 21 день. Здесь стоит объяснить — сейчас, когда крупная компания вроде NVIDIA или AMD заказывает себе партию графических процессоров для производства видеокарт, им нужно подождать 21 неделю, прежде чем завод выполнит данный заказ. А 21 неделя это 147 дней — почти полгода. Кроме того, компаниям нужно потом эти чипы доставить на другие заводы, произвести конечную сборку, а потом доставить готовую продукцию ритейлерам на склад, что тоже отнимает время. И это, конечно, негативно скажется на конечной цене.
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