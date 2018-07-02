NetGear выпускает новые коммуникаторы PoE Gigabit

NetGear запускает новые 16-ти и 8-портовые неуправляемые коммутаторы Gigabit Ethernet с первой в отрасли гибкой интегрированной технологией Power over Ethernet (PoE).Компании или даже домашние офисы, нуждающиеся в недорогих решениях с разумным бюджетом PoE, теперь могут легко расширять список устройств с поддержкой PoE +, подключенные к одному коммутатору, для повышения энергоэффективности, а также экономии пространства и затрат.