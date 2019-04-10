Netgear представил еще два космических маршрутизатора Wi-Fi 6

Netgear расширил линейку маршрутизаторов Wi-Fi 6 еще двумя новинками. Nighthawk RAX40 - модель начального уровня и Nighthawk RAX200 - новым флагманом серии. Они присоединятся к уже анонсированным RAX80 и RAX120 .

Nighthawk RAX40 - это двухдиапазонный 4-потоковый маршрутизатор класса AX3000. Он обеспечивает скорость до 600 Мбит / с в сети 2,4 ГГц и 2400 Мбит / с в сети 5 ГГц. Для дальнейшего повышения производительности сети Nighthawk RAX40 поддерживает динамический выбор частоты (DFS). Он оснащен одним портом Gigabit Ethernet WAN, USB 3.0 и четырмя портами Gigabit Ethernet LAN. Nighthawk RAX40 доступен по цене $199,90.

Более мощный Nighthawk RAX200 - это трехдиапазонный 12-поточный маршрутизатор класса AX11000. Благодаря 12 потокам сеть 2,4 ГГц поддерживает скорость передачи данных до 1200 Мбит / с, тогда как две сети 5 ГГц могут обрабатывать до 4800 Мбит / с. Чтобы пользователи могли максимизировать высокие скорости беспроводной связи, Nighthawk RAX200 имеет один порт Ethernet 2,5 Гбит / с для подключения к Интернету. Вдобавок ко всему, он имеет порт Gigabit Ethernet WAN и четыре порта Gigabit Ethernet LAN, которые поддерживают агрегацию каналов. Порт WAN может объединяться с одним из портов LAN для формирования единого порта 2 Гбит / с для подключения к Интернету. Аналогично, двое портов LAN могут объединяться в единый порт 2 Гбит / с для использования с высокопроизводительными системами NAS. Также флагман поставляется с двумя портами USB 3.0, которые можно использовать для печати и обмена файлами. Netgear Nighthawk RAX200 стартует по цене в $ 599,99 и поступит в продажу в мае.