Netgear выпустила обновленный трехдиапазонный маршрутизатор Orbi 4G LTE

Производитель сетевого оборудования компания Netgear представила усовершенствованный маршрутизатор Orbi 4G LTE.

Маршрутизатор Orbi 4G LTE имеет первую в отрасли трехдиапазонную ячеистую систему с технологией модема LTE-A Cat 18. Он предлагает возможность надежного доступа к сети для сельских и горных районов с ограниченными возможностями традиционных проводных подключений к Интернету.

Пропускная способность маршрутизатора составляет 1,2 Гбит/с по сети 4G. Orbi LTE будет работать с SIM-картой основных поставщиков сотовых сетей 4G и обеспечивать покрытие Wi-Fi до 185 кв/м2.

Netgear Orbi 4G LTE поступил в продажу по рекомендованной цене 399 долларов.