Неудачная кража видеокарт на сумму 38 000 долларов в России

После международных санкций, наложенных на Россию AMD, Intel и NVIDIA объявили, что вывозят все свои продукты из страны. Это решение привело к быстрому сокращению запасов высокопроизводительных вычислительных продуктов, включая графические карты, как стало известно из недавних проблем с поставками графических карт, цены растут по мере снижения доступности. Это, в свою очередь, привело к тому, что некоторые работники российской компании Wildberries попытались вывезти 20 видеокарт RTX 3070 Ti со склада. Сообщается, что из-за резкого роста цен в России каждая из этих карт была оценена примерно в 200 тысяч рублей ($1931). Из-за этой цены за единицу весь улов оценивается в 38 620 долларов.

В то время как кража видеокарт прошла успешно, фактическая их продажа с целью получения прибыли оказалась фатальной для преступников. Когда они попытались продать свою добычу в ломбарде, владелец магазина связался с полицией посчитав подозрительным наличие такого количества новых видеокарт. Сообщается, что в итоге преступники были задержаны, а видеокарты конфискованы и возвращены законным владельцам.

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