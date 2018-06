Невероятные приключения легендарного греческого героя в Assassin’s Creed Одиссея

Трейлер Assassin’s Creed Одиссея

На выставке Electronic Entertainment Expo (E3) компания Ubisoft анонсировала выход новой игры серии Assassin’s Creed под названием Assassin’s Creed Одиссея, который состоится во всех странах мира 5 октября 2018 года. Игра станет доступна на устройствах Xbox One, в том числе Xbox One X, PlayStation 4 и Windows PC. В версиях для Xbox One X и PS4 Pro предусмотрены расширенные возможности.

В течение трех лет команда студии Ubisoft Quebec работала над созданием новой захватывающей главы в истории Assassin’s Creed. Assassin’s Creed Одиссея перенесет игроков в Древнюю Грецию - страну мифов и легенд. Действие разворачивается в V веке до н. э. во время Пелопоннесской войны между Спартой и Афинами. Главный герой - Алексиос или Кассандра - наемник родом из Спарты, которого собственная семья приговорила к смерти. На пути от изгоя до легендарного героя этого персонажа ждут невероятные приключения, в ходе которых ему предстоит раскрыть тайну своего рода.

Игровой процесс Assassin’s Creed Одиссея

Assassin’s Creed Одиссея - это многообещающая RPG, где игроку потребуется постоянно принимать решения. Новая интерактивная система диалогов позволит игрокам выбирать собственный путь и влиять на окружающий мир, персонажей и сюжет, чтобы решить судьбу Греции. Игроки смогут персонализировать оружие и снаряжения, осваивать и оттачивать особые способности и участвовать в масштабных битвах между Спартой и Афинами, сражаясь вместе с сотнями других воинов. В серию возвращаются морские битвы в открытом мире. Игроки смогут бороздить бесшовные морские просторы, персонализировать корабль и нанимать членов команды с уникальными навыками. Каждый сможет исследовать территорию Греции: от первозданных пляжей до шумных городов, от заснеженных горных вершин до глубин Эгейского моря; а также познакомиться со знаменитыми историческими личностями и встретиться с ожившими легендами, совершая собственную одиссею.

В Omega Edition войдет игра, артбук (32 страницы), карта игрового мира и набор Digital Omega, включающий в себя набор "Хронос" и временные бонусы опыта и монет.

В Digital Deluxe Edition войдет игра и набор Deluxe, содержащий наборы снаряжения, морской набор и временные бонусы опыта и монет.

В Digital Gold Edition войдет игра и Season Pass. Также игрокам будет предоставлена возможность начать игру за 3 дня до официального выхода - 2 октября.

В издание Ultimate Edition войдет игра, Season Pass и набор Deluxe. Обладатели этого издания смогут воспользоваться ранним доступом и начать игру на 3 дня раньше - 2-го октября.

Компания Ubisoft анонсировала выход следующих изданий Assassin’s Creed Одиссея: Standard Edition, Omega Edition, Digital Deluxe Edition, Digital Gold Edition и Ultimate Edition.Игроки, оформившие предзаказ Assassin’s Creed Одиссея, получат дополнительное задание "Слепой царь", в котором героя ждет встреча с таинственным странником. Когда приоткроется завеса тайны его прошлого, станет ясно, что он совсем не тот, кем кажется на первый взгляд.