Невероятные приключения легендарного греческого героя в Assassin’s Creed Одиссея

2018-06-12, Автор - Нияз Дусталев; [72]

Трейлер Assassin’s Creed Одиссея

На выставке Electronic Entertainment Expo (E3) компания Ubisoft анонсировала выход новой игры серии Assassin’s Creed под названием Assassin’s Creed Одиссея, который состоится во всех странах мира 5 октября 2018 года. Игра станет доступна на устройствах Xbox One, в том числе Xbox One X, PlayStation 4 и Windows PC. В версиях для Xbox One X и PS4 Pro предусмотрены расширенные возможности.

В течение трех лет команда студии Ubisoft Quebec работала над созданием новой захватывающей главы в истории Assassin’s Creed. Assassin’s Creed Одиссея перенесет игроков в Древнюю Грецию - страну мифов и легенд. Действие разворачивается в V веке до н. э. во время Пелопоннесской войны между Спартой и Афинами. Главный герой - Алексиос или Кассандра - наемник родом из Спарты, которого собственная семья приговорила к смерти. На пути от изгоя до легендарного героя этого персонажа ждут невероятные приключения, в ходе которых ему предстоит раскрыть тайну своего рода.

Assassin’s Creed Одиссея - это многообещающая RPG, где игроку потребуется постоянно принимать решения. Новая интерактивная система диалогов позволит игрокам выбирать собственный путь и влиять на окружающий мир, персонажей и сюжет, чтобы решить судьбу Греции. Игроки смогут персонализировать оружие и снаряжения, осваивать и оттачивать особые способности и участвовать в масштабных битвах между Спартой и Афинами, сражаясь вместе с сотнями других воинов. В серию возвращаются морские битвы в открытом мире. Игроки смогут бороздить бесшовные морские просторы, персонализировать корабль и нанимать членов команды с уникальными навыками. Каждый сможет исследовать территорию Греции: от первозданных пляжей до шумных городов, от заснеженных горных вершин до глубин Эгейского моря; а также познакомиться со знаменитыми историческими личностями и встретиться с ожившими легендами, совершая собственную одиссею.

Игровой процесс Assassin’s Creed Одиссея

Компания Ubisoft анонсировала выход следующих изданий Assassin’s Creed Одиссея: Standard Edition, Omega Edition, Digital Deluxe Edition, Digital Gold Edition и Ultimate Edition.
  • В Omega Edition войдет игра, артбук (32 страницы), карта игрового мира и набор Digital Omega, включающий в себя набор "Хронос" и временные бонусы опыта и монет.
  • В Digital Deluxe Edition войдет игра и набор Deluxe, содержащий наборы снаряжения, морской набор и временные бонусы опыта и монет.
  • В Digital Gold Edition войдет игра и Season Pass. Также игрокам будет предоставлена возможность начать игру за 3 дня до официального выхода - 2 октября.
  • В издание Ultimate Edition войдет игра, Season Pass и набор Deluxe. Обладатели этого издания смогут воспользоваться ранним доступом и начать игру на 3 дня раньше - 2-го октября.
Игроки, оформившие предзаказ Assassin’s Creed Одиссея, получат дополнительное задание "Слепой царь", в котором героя ждет встреча с таинственным странником. Когда приоткроется завеса тайны его прошлого, станет ясно, что он совсем не тот, кем кажется на первый взгляд.


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